HABER

Mersin'de, KKTC'nin kuruluş yıl dönümü kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 12:17 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 36'ncı kuruluş yıl dönümü, Mersin'de düzenlenen törenle kutlandı.

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 36'ncı kuruluş yıl dönümü, Mersin'de düzenlenen törenle kutlandı.
Cumhuriyet Alanı'ndaki kutlama töreni, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı. Törene KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, belediye başkanları ile Kıbrıs Türk Mücahitler Derneği, Türkiye Muharip Gaziler Derneği ve Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Mersin Şubesi'nin üyeleri, gaziler ile öğrenciler katıldı. Törende konuşma yapan Başkonsolos Mendeli, "Kıbrıs Türk halkı, bugün çatısı altında özgürce yaşamakta olduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, yoktan bir vatan yaratan ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinden aldığı ilhamla yıllarca Rum- Yunan hegemonyasına karşı cesaretle direnerek verilen mücadelelerin ardından kavuşmuştur. Kıbrıs Türk halkı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile meşru haklarından feragat etmeyeceğini, kendi yönetiminden, siyasi eşitliğinden, ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin ve filli garantisinden vazgeçemeyeceğini ve azınlık olarak yaşamayı kabul etmeyeceğini kanıtlamıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanıyla Ada'da iki halk arasındaki ortaklığın diplomatik kanaldan çözülmesi hedeflenmiştir. Kıbrıs Türk halkı, adil ve kalıcı anlaşmaya niyetli tutum içinde üzerine düşeni her daim yerine getirerek, tüm dünyaya çözüm yönündeki samimi iradesini kanıtlamıştır" dedi.
Konuşmanın ardından tören, öğrencinin şiir okuması ve halk oyunları ekibinin gösterisi ile sona erdi.

FOTOĞRAFLI

Kabus tam 1 saat sürdü! Mutfaktan çıkarıldığında tanınmaz haldeydi Kabus tam 1 saat sürdü! Mutfaktan çıkarıldığında tanınmaz haldeydi
Ağrı'da etkisiz hale getirilen 15 teröristten biri, Gri Liste'de çıktıAğrı'da etkisiz hale getirilen 15 teröristten biri, Gri Liste'de çıktı
Müftü 'aile'yi anlatırken, platforma çıkan çocuk oyun oynadıMüftü 'aile'yi anlatırken, platforma çıkan çocuk oyun oynadı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

MasterChef'te büyük şok! Elenen isimden jüriye çok sert sözler

MasterChef'te büyük şok! Elenen isimden jüriye çok sert sözler

Bakırköy'de bir evde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Bakırköy'de bir evde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

56 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

56 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Milli marş ıslıklandı!

Milli marş ıslıklandı!

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Fuat Oktay'dan AB'ye 'yaptırım' tepkisi!

Türkiye'den AB'ye sert 'yaptırım' tepkisi!

Son dakika! Gri listede aranan Halis Ersayan öldürüldü

Halis Ersayan öldürüldü

Bombalı eylem hazırlığındaki kadın teröristten çarpıcı itiraflar! Dikkat çeken HDP detayı

Kadın teröristten çarpıcı itiraflar! Dikkat çeken HDP detayı

Patlayıcılarda milletvekilinin oğlunun parmak izi tespit edildi

Patlayıcılarda milletvekilinin oğlunun parmak izi tespit edildi

'Oğluma bakmıyorsun' diye kaynana gelinine dava açmıştı! Karar verildi

'Oğluma bakmıyorsun' diye gelinine dava açmıştı! Yeni gelişme

Adnan Oktar'ın 20 yıl önceki görüntüleri ortaya çıktı! 'Nefis müdafaa' dedi

20 yıl önceki görüntüleri ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.