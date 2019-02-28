Mersin'de Kocamaz Yerine Ayfer Yılmaz

Belgelerini yetiştiremediği gerekçesiyle son olarak Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) da adaylığını reddettiği Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz yerine eski bakanlardan Ayfer Yılmaz aday olacak. Kocamaz, Yılmaz’ı destekleyeceğini duyurdu.

Mersin’de basın toplantısı düzenleyen Kocamaz, “Bizim adaylığımız artık bitmiş, önümüz kesilmiş durumda. Ama Mersin odağındaki bu kumpasların önüne geçerek bu badireyi atlatacak, yiğit, cesur, bilgili, hepinizin ve Türkiye’nin çok yakından tanıdığı, değerli bir devlet adamı, bu ülkeye hizmeti geçmiş, bu ülkede ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı yapmış sayın Ayfer Yılmaz bu işi sahiplenmiştir.” dedi.

Kocamaz’ın açıklaması İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Mersin adayının bugün açıklanacağıyla ilgili sözlerinin ardından geldi. Akşener, açıklamayı Kocamaz’a bırakmış oldu.

İYİ Parti’den değil Demokrat Parti'den

İYİ Parti destek veriyor ama Ayfer Yılmaz bu partiden aday olamıyor. Kocamaz’ın belgeleri geç verildiği gerekçesiyle İYİ Parti Yüksek Seçim Kurulu kararıyla Mersin’de aday gösteremiyor. Kocamaz için düşünülen son dakika formülü Yılmaz için de geçerli olacak. Yılmaz, Demokrat Parti’den aday olacak. İYİ Parti Mersin’de Yılmaz’ı destekleyecek.