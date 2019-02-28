Mersin'de Kocamaz Yerine Ayfer Yılmaz

Belgelerini yetiştiremediği gerekçesiyle son olarak Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) da adaylığını reddettiği Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz yerine eski bakanlardan Ayfer Yılmaz aday olacak. Kocamaz, Yılmaz’ı destekleyeceğini duyurdu.
Mersin’de basın toplantısı düzenleyen Kocamaz, “Bizim adaylığımız artık bitmiş, önümüz kesilmiş durumda. Ama Mersin odağındaki bu kumpasların önüne geçerek bu badireyi atlatacak, yiğit, cesur, bilgili, hepinizin ve Türkiye’nin çok yakından tanıdığı, değerli bir devlet adamı, bu ülkeye hizmeti geçmiş, bu ülkede ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı yapmış sayın Ayfer Yılmaz bu işi sahiplenmiştir.” dedi.
Kocamaz’ın açıklaması İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Mersin adayının bugün açıklanacağıyla ilgili sözlerinin ardından geldi. Akşener, açıklamayı Kocamaz’a bırakmış oldu.
İYİ Parti’den değil Demokrat Parti'den
İYİ Parti destek veriyor ama Ayfer Yılmaz bu partiden aday olamıyor. Kocamaz’ın belgeleri geç verildiği gerekçesiyle İYİ Parti Yüksek Seçim Kurulu kararıyla Mersin’de aday gösteremiyor. Kocamaz için düşünülen son dakika formülü Yılmaz için de geçerli olacak. Yılmaz, Demokrat Parti’den aday olacak. İYİ Parti Mersin’de Yılmaz’ı destekleyecek.
Ayfer Yılmaz kimdir?
Ayfer Yılmaz Türk siyasetinin yakından tanıdığı bir isim. 1996’da DYP’den Mersin milletvekili seçildi ve iki dönem görev yaptı. "Anayol” ve “Refahyol" hükümetlerinde devlet bakanlığı yaptı.
Yılmaz İYİ Parti’nin kurucularından. Genel Başkan Meral Akşeneri’n de yakın çalışma arkadaşı.
Ne olmuştu?
Ayfer Yılmaz’ın Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığıyla sonuçlanan süreçte Kocamaz sıkıntılı zamanlar yaşadı. 2014’te MHP’den Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Kocamaz, yeniden aday gösterilmeyince partisinden istifa etmiş ve İYİ Parti’ye geçmişti. MHP, Cumhur İttifakı kapsamında, Kocamaz yerine Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna’yı aday göstermişti.
İYİ Parti Mersin’de CHP ile ortak aday çıkarmadı. CHP, Vahap Seçer’i aday gösterirken İYİ Parti de Kocamaz’ı aday gösterdi.
Başvuruların son günü olan 19 Şubat’ta Kocamaz’ın belgelerinin mesai saati sonuna kadar İl Seçim Kurulu’na teslim edilmediği ortaya çıktı. İYİ Parti İl Yönetimi, belgelerin bir yanlış anlaşılma sonucu geç teslim edildiğini savundu. Kocamaz ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'se bunun bir yanlış anlaşılma ya da ihmal değil “ihanet" olduğunu iddia etti. İYİ Parti İl Başkanı Servet Koca görevden alındı.
Kocamaz, olayın arkasındaki ismin Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna olduğunu iddia ediyor. Kocamaz ayrıca İYİ Parti Mersin İl Teşkilatı’ndaki bazı isimlerin bunun karşılığında maddi çıkar elde ettiğini savunuyor. Hamit Tuna ise suçlamaları reddediyor.
İYİ Parti yönetimi Kocamaz’ın belgeleri gecikince bir son dakika formülü olarak Demokrat Parti’nin kapısını çalmıştı. Demokrat Parti Mersin için kendi adayını çekmiş ve yerine Kocamaz’ı aday göstermişti. Önce İl Seçim Kurulu son olarak da Yüksek Seçim Kurulu başvuruya olumlu yanıt vermedi, Kocamaz’ın adaylığı böylece düşmüş oldu.
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