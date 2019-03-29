HABER

Mersin’de konteyner dolandırıcılığı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2019 16:34 | Son Güncelleme

Mersin’de 8 farklı firmadan başka ülkelere dolu göndermek için aldığı 159 boş konteyneri farklı illerde parçalayarak hurda olarak sattığı ileri sürülen 1 kişi yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Mersin’de faaliyet gösteren 8 denizcilik ve taşımacılık firması, yaklaşık 450 bin dolar değerinde 159 adet boş konteynerin ulaşması gereken yerlere gitmediğini bildirerek şikayetçi oldu.

Mersin’de konteyner dolandırıcılığı

Mersin’de 8 farklı firmadan başka ülkelere dolu göndermek için aldığı 159 boş konteyneri farklı illerde parçalayarak hurda olarak sattığı ileri sürülen 1 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Mersin’de faaliyet gösteren 8 denizcilik ve taşımacılık firması, yaklaşık 450 bin dolar değerinde 159 adet boş konteynerin ulaşması gereken yerlere gitmediğini bildirerek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri, şüpheli İ.Ç.’nin, konteynerleri farklı nakliye firmaları ile Konya’ya götürdüğünü belirledi. Şüpheli şahıs, düzenlenen operasyonla Konya’da yakalanarak gözaltına alındı.
Mersin’e getirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çalınan konteynerlerin bir kısmı parçalanmış veya sağlam halde bulunarak el konuldu.

Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...
Jandarmadan dedektör köpekli uyuşturucu baskınıJandarmadan dedektör köpekli uyuşturucu baskını
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklamaKahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

Cinsel istismar sanığı öğretmene 17 yıl hapis

Cinsel istismar sanığı öğretmene 17 yıl hapis

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

Uçakta Erkan Petekkaya krizi! Mustafa Uslu o anları anlattı

Uçakta Erkan Petekkaya krizi! Mustafa Uslu o anları anlattı

Ve beklenen haber geldi! Okullar tatil edildi

Ve beklenen haber geldi! Okullar tatil edildi

Özhaseki: Bütün haklarımı Mansur Yavaş'a devrettim

Özhaseki: Bütün haklarımı Mansur Yavaş'a devrettim

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yok böylesi! Yaşlı adam hayatının şokunu yaşadı

Yaşlı adam hayatının şokunu yaşadı

İzmir'de şoke eden iddia: Annesinin işkencesiyle hayatını kaybetti

Şoke eden iddia: Annesinin işkencesiyle hayatını kaybetti

Turizm sezonu öncesi uyuşturucu tacirlerine drone destekli operasyon: 14 gözaltı

Uyuşturucu tacirlerine drone destekli operasyon: 14 gözaltı

Çalıntı aracın alkollü sürücüsü nezaketi elden bırakmadı

Çalıntı aracın alkollü sürücüsü nezaketi elden bırakmadı

Yavru keçi ile Sibirya kurdunun içinizi ısıtacak dostluğu!

Yavru keçi ile Sibirya kurdunun içinizi ısıtacak dostluğu!

Çocuk adam gerçek oldu! Türkiye 5 yaşındaki muhtar adayı Çağatay'ı konuşuyor

Türkiye 5 yaşındaki muhtar adayı Çağatay'ı konuşuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.