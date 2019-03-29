Mersin’de konteyner dolandırıcılığı

Mersin’de 8 farklı firmadan başka ülkelere dolu göndermek için aldığı 159 boş konteyneri farklı illerde parçalayarak hurda olarak sattığı ileri sürülen 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin’de faaliyet gösteren 8 denizcilik ve taşımacılık firması, yaklaşık 450 bin dolar değerinde 159 adet boş konteynerin ulaşması gereken yerlere gitmediğini bildirerek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri, şüpheli İ.Ç.’nin, konteynerleri farklı nakliye firmaları ile Konya’ya götürdüğünü belirledi. Şüpheli şahıs, düzenlenen operasyonla Konya’da yakalanarak gözaltına alındı.

Mersin’e getirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çalınan konteynerlerin bir kısmı parçalanmış veya sağlam halde bulunarak el konuldu.

