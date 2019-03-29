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Mersin'de konteyner dolandırıcılığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 15:39 | Son Güncelleme

Farklı firmalardan başka ülkelere yük götürmek için 159 boş konteyner alıp, bunları çeşitli illerde hurda olarak sattığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı

MERSİN (AA) - Mersin'de 8 farklı firmadan başka ülke limanlarına dolu götürmek için 159 boş konteyner alıp bunları çeşitli illerde hurda olarak sattığı öne sürülen zanlı yakalandı.

Kentte faaliyet gösteren denizcilik ve taşımacılık firmalarından yaklaşık 450 bin dolar değerinde 159 boş konteyner alan ve Konya'daki çeşitli nakliye firmalarıyla bunları götüren İ.Ç'ye ulaşamayan firma sahipleri, durumu polise bildirdi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yandol Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmada şüpheli İ.Ç'nin Konya'da olduğunu ve firmalara ait konteynerleri parçalamaya çalıştığını belirledi.

Ekipler, Konya'da düzenledikleri operasyonla zanlıyı gözaltına aldı.

Belirlenen adreslerde de çok sayıda da parçalanmış ve sağlam konteyner ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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