HABER

Mersin'de koruma altındaki tarihi bina çöktü

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2019 17:02 | Son Güncelleme

MERSİN'in Akdeniz ilçesinde etkili olan yağmur sonrası Anıtlar Kurulu'nca Camişerif Mahallesi'nde korumaya alınan, 2 katlı binada çökme meydana geldi.

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA) - MERSİN'in Akdeniz ilçesinde etkili olan yağmur sonrası Anıtlar Kurulu'nca Camişerif Mahallesi'nde korumaya alınan, 2 katlı binada çökme meydana geldi. Çökme anında yoldan kimsenin geçmemesi, olası facianın önüne geçti.

Olay, öğle saatlerinde, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Camişerif Mahallesi'nde meydana geldi. Cemal Paşa Caddesi üzerinde bulunan ve Anıtlar Kurulu'nca tarihi eser olarak tescillenip, korumaya alınan, 2 katlı ahşap binanın üst katında, yağmur sonrası çökme meydana geldi. Necati Kurtuluş isimli kişiye ait olduğu öğrenilen, yaklaşık 70 yıllık binadaki çökme sırasında çevredekiler, kısa süreli panik yaşadı. Çökme anında yoldan kimsenin geçmemesi, olası facianın önüne geçti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapattı. Akdeniz Belediyesi ekipleri de iş makineleriyle molozları temizledi.

'KORUMA KARARI NEDENİYLE BİNAYA DOKUNAMIYORUZ'

Çökmenin ardından olay yerine gelen bina sahibinin avukatı Şemsettin Demirhan, yapının 1950'lerde inşa edildiğini belirterek, "Buraya koruma kararı verilmiş. Bina aslında tekken, 2'ye bölünmüş. Tabi ev de 2'ye bölünmüş. Böyle olunca bina dayanamadı ve çöktü. Büyük ihtimalle alt kat da göçecek. Taşın yapısı nedeniyle belli bir süre suyu yediği zaman çökme olabiliyor. Koruma kararı verildiği için de mülk sahibi, binaya dokunamıyor. Bu nedenle bina yavaş yavaş çürüyüp, gidiyor" diye konuştu.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Akdeniz Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise binanın aylar önce brandayla tamamen kaplandığı belirtildi. Kaldırımın üzerine kapalı iskele kurularak, caddeyi kullanan ilçe sakinlerinin can ve mal güvenliğinin sağlanmasının amaçlandığı kaydedildi. Açıklamada, çökmenin hemen ardından bölgeye giden Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürü Yalçın Erdem'in açıklamasına da yer verilerek, şunlar kaydedildi:

"Belediye ekiplerimiz, hemen olaya müdahale ederek, enkazı cadde ve kaldırımdan kaldırdı. Allah'a çok şükür can kaybımız veya yaralanan insanımız olmadı. Bina sit alanı ilan edildiği için belediye olarak bu tür binalara ancak koruma tedbiri alabiliyoruz. Zira belediyemiz tarafından daha önce yapıda koruma tedbirleri alınmıştı. Şu anda da gerekli tedbirleri alıyoruz. Binayı can ve mal güvenliği açısından tehlike yaratmayacak bir şekle getireceğiz."

PARTNER Henüz 24 yaşında ama... 1 gecede milyarder oldu! Henüz 24 yaşında ama... 1 gecede milyarder oldu!
Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybettiTraktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
‘Pedal Döner’ büyük beğeni aldı‘Pedal Döner’ büyük beğeni aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den ABD'ye 'Mazlum Kobani' notası!

Türkiye'den ABD'ye 'Mazlum Kobani' notası!

Liseyi karıştıran iddia! Veli ve öğrenciler tepki gösterdi

Liseyi karıştıran iddia! Veli ve öğrenciler tepki gösterdi

Yeni evinin kirası annesini çileden çıkardı

Yeni evinin kirası annesini çileden çıkardı

Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ifşa olan Şeyma Subaşı olayın iç yüzünü anlattı

Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ifşa olan Şeyma Subaşı olayın iç yüzünü anlattı

Bakanlık'tan İBB'ye 'Kemerburgaz' tepkisi!

Bakanlık'tan İBB'ye 'Kemerburgaz' tepkisi!

KKTC Lideri tartışma yaratan 'harekât' açıklamasına yanıt verdi

KKTC Lideri tartışma yaratan 'harekât' açıklamasına yanıt verdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Siirt'te terör örgütü DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Siirt'te terör örgütü DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Adapazarı'nda feci kaza! Esra öldü, ablası ağır yaralı

Adapazarı'nda feci kaza! Esra öldü, ablası ağır yaralı

Kaybolan Keziban Nine, 5 kilometre uzakta baygın halde bulundu

Kaybolan Keziban Nine, 5 kilometre uzakta baygın halde bulundu

Annesinin kucağından düşen 3 aylık bebek ölüm kalım mücadelesi veriyor

Acı olay... 3 aylık bebek ölüm kalım mücadelesi veriyor

Yeni doğan bebeği çöp kovasına bırakmıştı! Yeni gelişme

Yeni doğan bebeği çöp kovasına bırakmıştı! Yeni gelişme

FETÖ’nün kabusu olmuştu! Polis müdürü Ali Loğoğlu'na üst düzey görev

FETÖ’nün kabusu olmuştu! Üst düzey görev

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.