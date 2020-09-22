HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mersin´de kovanlar ve kızgın arılar yolu trafiğe kapadı

Mersin´de kovanlar ve kızgın arılar yolu trafiğe kapadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 04:57 | Son Güncelleme

Mersin´in Erdemli ilçesinde kovan yüklü kamyonet kaza yaptı, etrafa saçılan kovanlar sebebiyle yol trafiğe kapandı.Kovanlarla birlikte kızgın arılarda etrafa saçılınca arıcıların dışında kaza yerine kimseler yaklaşamadı.

Mersin´in Erdemli ilçesinde kovan yüklü kamyonet kaza yaptı, etrafa saçılan kovanlar sebebiyle yol trafiğe kapandı.
Kovanlarla birlikte kızgın arılarda etrafa saçılınca arıcıların dışında kaza yerine kimseler yaklaşamadı. Polis, Jandarma ve itfaiye ekipleri yol çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Edinilen bilgiye göre İlçeye bağlı Ayaş Mahallesi´nde kovan yüklü kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje çarptı, ardından da devrildi. Kaza sonrası kovanlar, içindeki arılarla birlikte Mersin Antalya D-400 karayolunun Antalya istikametine saçıldı. Kızgın arılar sebebiyle kaza yerine arıcıların dışında kimseler yaklaşamadı. Kovanların toplanması uzun süre devam edince karayolunda trafik kontrollü olarak geniş olan yaya yolundan sağlandı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayın karıştı! Tartışmaya dayanamadı, ayını terk etti Canlı yayın karıştı! Tartışmaya dayanamadı, ayını terk etti
Bakan Koca'dan Ankara'daki skandal olayla ilgili açıklamaBakan Koca'dan Ankara'daki skandal olayla ilgili açıklama
İSMEK'te çalışan başörtülü kadınlara hakaret etti!İSMEK'te çalışan başörtülü kadınlara hakaret etti!
1/
En Çok Okunan Haberler
Rıdvan Dilmen'den olay itiraflar! FETÖ...
Rıdvan Dilmen'den olay itiraflar! FETÖ...
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
Ankara'da skandal: Ölen kişinin yakınları hastaneyi bastı!
Ankara'da skandal: Ölen kişinin yakınları hastaneyi bastı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik kısıtlama ve aşı açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik kısıtlama ve aşı açıklaması!
Ünlü oyuncudan Çukur'a veda mesajı!
Ünlü oyuncudan Çukur'a veda mesajı!
ABD'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz cevabı
ABD'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz cevabı
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Uyuşturucu baronu 'Zeliş' piknikte yakalandı!
Uyuşturucu baronu 'Zeliş' piknikte yakalandı!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz
Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz
Belindeki yağ bezesini aldırdıktan sonra hayatını kaybetti
Belindeki yağ bezesini aldırdıktan sonra hayatını kaybetti
Diğer Haberler
Sağlık Bakanı Koca'dan Ankara'daki olayla ilgili açıklama: Devlet geçit vermeyecek
Bakan Koca'dan Ankara'daki skandal olayla ilgili açıklama
Google'dan doodle sürprizi! 2020 Sonbahar Doodle oldu
Google'dan doodle sürprizi!
Elleri kelepçeli olarak polis aracından atlayıp kaçtı! Erzincan'da alarma geçildi
Elleri kelepçeli olarak polis aracından atlayıp kaçtı
Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin yaptırım kararına tepki: Bizim nazarımızda hiçbir değeri yoktur
Türkiye'den AB'nin yaptırım kararına tepki
Yasa dışı bulundurulan Rhesus cinsi 2 maymun korumaya alındı
Rhesus cinsi 2 maymun korumaya alındı
İzmir’de otluk alanda korkutan yangın! Çok sayıda ekip müdahale ediyor
İzmir’de otluk alanda korkutan yangın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.