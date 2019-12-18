Mersin'de "Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye" etkinliği düzenlendi

MERSİN (AA) - Mersin'de "18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü" kapsamında "Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye" etkinliği düzenlendi.

Mersin Göç İdaresi tarafından bir otelde gerçekleştirilen etkinlikte, farklı ülkelere ait folklorik giysi ve yemek kültürleri stantlarda sergilendi.

Mersin Valisi Ali İhsan Su ve beraberindekiler, stantları gezerek ülke kültürleri hakkında bilgi aldı, ikram edilen yöresel yemeklerin tadına baktı.

Vali Su, etkinliğin açılışında, Türkiye'nin coğrafi konumu dolayısıyla uygarlıkların kavşak noktasında bulunduğunu söyledi.

Türkiye'de farklı köken ve inançtaki insanların sevgi içinde yaşadığını ifade eden Su, bu tür programların kültürlerin kaynaşması açısından önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Her birimizin doğuştan gelen farklılıkları vardır ama bunlar kültürümüzün zenginliğini oluşturmaktadır. Bizim tarihimizde, geleneğimizde, inancımızda, örf ve adetlerimizde hoşgörü vardır. Biz yaratılanı yaratandan dolayı hoş gören bir kültürün ve inancın varisiyiz. Bu bakımdan ülkemize gelen, misafir olan ya da başka sebeplerle gelen her göçmeni kucaklıyoruz. Onlara en güzel ortamı sağlamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bunu gerçekten millet ve devlet olarak yapıyoruz."