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Mersin'de kumar operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 15:18 | Son Güncelleme

Kumar oynarken yakalanan 109 kişiye toplam 34 bin 880 lira para cezası kesildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde iki iş yerine düzenlenen kumar operasyonunda 109 kişiye toplam 34 bin 880 lira para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kumar oynandığına yönelik istihbarat alınan iki iş yerine operasyon düzenledi.

Çalışmada suçüstü yakalanan 109 kişiye toplam 34 bin 880 lira para cezası uygulandı.

Kumarda oynamada kullanılan bin 78 pul ve çok sayıda tombala malzemesinin ele geçirildiği operasyonda iki kişi de gözaltına alındı.

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