HABER

Mersin'de kumaş dolandırıcılığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 13:52 | Son Güncelleme

Bursa'dan alınan ve parası ödenmeyen yaklaşık 3 milyon liralık tekstil ürünü, Mersin'deki depoda bulundu

MERSİN (AA) - Bursa'dan alınan ve parası ödenmeyen yaklaşık 3 milyon liralık tekstil ürünü, Mersin'deki depoda bulunarak sahiplerine teslim edildi.

İddiaya göre, Bursa'da faaliyet gösteren 5 tekstil firmasından 3 milyon lira değerinde kumaş alan A.Ç, ürünlerin parasını taahhüt ettiği sürede ödemedi.

Bunun üzerine ürünlerini geri isteyen firma yetkilileri, alıcıya ulaşamayınca dolandırıldıkları şüphesiyle durumu polise bildirdi.

Şikayet üzerine çalışma başlatan ekipler, kumaşların Mersin'e götürüldüğünü tespit etti.

Arpaçsakarlar Mahallesi'ndeki depoya düzenlenen operasyonda bulunan ürünler, sahiplerine iade edildi.

Firari şüpheli aranıyor.

Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş
Örümcek adam kostümlü sürücü şaşırttıÖrümcek adam kostümlü sürücü şaşırttı
Adım adam doğayı keşfettilerAdım adam doğayı keşfettiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Mersin

En Çok Okunan Haberler

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Firari eski belediye başkanı Ankara'da yakalandı!

Firari eski belediye başkanı Ankara'da yakalandı!

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

Erdal Aksünger'den tepki çeken PYD açıklaması!

Erdal Aksünger'den tepki çeken PYD açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
HSK'da 3 isme yeni görev! İşte atanan isimler

HSK'da kritik atamalar!

Resmi Bayramlar'da yeni dönem! Yönetmelik değişti

Resmi Bayramlar Yönetmeliği'nde değişiklik

Rusya ile '150 saat' mutabakatında son dakika gelişmesi: YPG çekilmeye başladı

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Son dakika: MSB'den Barış Pınarı Harekatı sonrası yeni açıklama

MSB'den harekat sonrası yeni açıklama

İstiklal Caddesi'nde sır ölüm!

Gören polisi aradı! İstiklal Caddesi'nde ceset şoku

İstanbul Havalimanı girişinde korkutan anlar! Yangın polis aracına sıçradı

Korkutan anlar! Bir anda polis aracına sıçradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.