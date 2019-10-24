Mersin'de kumaş dolandırıcılığı iddiası

MERSİN (AA) - Bursa'dan alınan ve parası ödenmeyen yaklaşık 3 milyon liralık tekstil ürünü, Mersin'deki depoda bulunarak sahiplerine teslim edildi.

İddiaya göre, Bursa'da faaliyet gösteren 5 tekstil firmasından 3 milyon lira değerinde kumaş alan A.Ç, ürünlerin parasını taahhüt ettiği sürede ödemedi.

Bunun üzerine ürünlerini geri isteyen firma yetkilileri, alıcıya ulaşamayınca dolandırıldıkları şüphesiyle durumu polise bildirdi.

Şikayet üzerine çalışma başlatan ekipler, kumaşların Mersin'e götürüldüğünü tespit etti.

Arpaçsakarlar Mahallesi'ndeki depoya düzenlenen operasyonda bulunan ürünler, sahiplerine iade edildi.

Firari şüpheli aranıyor.

