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Mersin'de kurbanlık satışları başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 12:52 | Son Güncelleme

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık hayvan satışları başladı.

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), (DHA) - MERSİN'in Erdemli ilçesinde, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık hayvan satışları başladı. Sıkı pazarlıkların yapıldığı hayvan pazarlarında küçükbaş kurbanlıklar bin 300 ile 2 bin TL, büyükbaş kurbanlıklar ise 10 bin ile 25 bin TL arasında alıcı bekliyor.

Erdemli ilçesinde, Kurban Bayramı için vatandaşlar besi çiftliklerine giderek kesecekleri kurbanlıkları seçmeye başladı. Henüz yoğunluğun yaşanmadığı çiftliklere giden vatandaşlar kurbanlıklarını ayırmaya başlarken, müşteri ve kurbanlık sahibi arasında sıkı pazarlıklar da başladı. Küçükbaş kurbanlıkların fiyatları bin 300 ile 2 bin TL arasında değişirken, büyükbaş kurbanlıklar ise 10 bin TL ile 25 bin TL arasında satılıyor.

BÜYÜKBAŞA TALEP FAZLA

Kurbanlıkların besi çiftliklerine gelmeye başladığını söyleyen besi çiftliği sahibi Emrah Değer, "2019 yılı kurbanlıklarımız geldi. İlk parti çiftliğimize gelir gelmez müşteriler de kurbanlıklarını seçmek için gelmeye başladı. Bu yıl önceki yıllara oranla boğa hissesine girmek isteyen vatandaşların oranında büyük artış gözlemleniyor. Geçen yıl ortalama 250 büyükbaş kurbanlık satışımız olurken, bu yıl büyükbaş kurbanlık siparişimiz beklentimizin üzerine çıktı. Bu rakamın Kurban Bayramı gününe kadar 400 olmasını bekliyoruz. Şu anda küçükbaş kurbanlık fiyatları bin 300- 2 bin TL arasında olurken, büyükbaş kurbanlık fiyatlarımız ise 10 bin ile 25 bin TL arasında değişiyor" dedi.

KURBANLIKTA ERKEN ALMAK AVANTAJLI

Kurbanlık için büyükbaş tercih ettiğini söyleyen Erkan Özdemir ise, "Daha önceleri küçükbaş kurbanlık alıyorduk. Bu yıl büyükbaş kurbanlık seçmek için besi çiftliğine geldik. Kurban Bayramı'na zamanımızın daha çok olmasına karşın biz önceden gelip, kurbanlığımızı ayırtmak istedik. Kurbanlığımızı son güne bırakırsak bazen sorunlar çıkabiliyor. Kafamızın rahat olması için kurbanlığımızı önceden seçiyoruz" diye konuştu.

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