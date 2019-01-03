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Mersin'de kurtuluş coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 13:31 | Son Güncelleme

Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümü, kentte düzenlenen tören ve yürüyüşlerle coşku içinde kutlandı.

Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümü, kentte düzenlenen tören ve yürüyüşlerle coşku içinde kutlandı.
Kutlamalar sabah 09.00'da Mersin Garı'nda başladı. Vali Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, gazilerin oluşturduğu temsili milis kuvvetlerini taşıyan treni karşıladı. Trenden inen Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin Şube Başkanı Kemal Cındız, Türk Bayrağı'nı öperek Vali Ali İhsan Su'ya teslim etti. Aynı şekilde bayrağı öperek teslim alan Su da, Cındız'a çiçek takdim etti. İl protokolünün diğer üyeleri ve vatandaşların da yer aldığı heyet, daha sonra bando eşliğinde İsmet İnönü Bulvarı üzerinden Cumhuriyet Alanı'na yürüdü.
Toroslar Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği 'Kurtuluş Yürüyüşü'ne katılanların da alana gelmesi ile alandaki kalabalık arttı. Burada devam eden kutlama programında Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Akdeniz'e bakıp memleket havasını huzurla içimize teneffüs edebiliyorsak, bunu kentimizin ölümsüz kahramanlarına borçluyuz. Merhum Orhan Şaik Gökyay'ın dediği gibi; 'Bu vatan toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.' İşgal kuvvetlerine karşı canını ortaya koyarak, Mersin'in ebedi Türk toprağı olarak kalmasını sağlayan Kuvva-i Milliyecilerin torunları olarak tüm bu değerlerin farkındayız ve özenle üzerlerine titriyoruz. 17 Mart 1923'te ilimizi ziyaret eden büyük önderimizin 'Mersinliler, Mersin'e sahip çıkınız' tavsiyesini kutlu bir direktif olarak kabul ediyoruz. Vatan, millet, özgürlük ve milli irade uğruna can veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Ne mutlu Türküm diyene! dedi.
Tören halk oyunları gösterilerinin sunulması ile sona erdi.

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