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Mersin'de kuşlara kurulan "tuzak" bozuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 15:41 | Son Güncelleme

Erdemli ilçesinde "tuzak" yöntemiyle yakalandığı tespit edilen 42 saka kuşu doğaya salındı, 8 Hint bülbülü ise koruma altına alındı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesindeki bir evde yapılan aramada, "tuzak" yöntemiyle yakalanan 42 saka kuşu ile 8 Hint bülbülü bulundu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefliği ekipleri, nesli tükenme tehlikesi altında olan kuşların, yasa dışı yollarla yakalandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

F.İ. ismindeki Suriye uyruklu bir kişinin evinde yapılan aramada, "tuzak" yöntemiyle yakalanarak kafeslerde tutulan 42 saka kuşu ile 8 Hint bülbülü bulundu.

Saka kuşları doğaya salındı, Hint bülbülleri ise koruma altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefi Mevlüt Çetin, yaptığı açıklamada, "tuzak" yönteminde kuşların, dişi bir kuşun sesi kullanılarak aynı noktaya çekildiğini ve üzerlerine file atılarak yakalandığını anlattı.

Şüpheli hakkında ilgili kanun gereğince dava açılacağını aktaran Çetin, "Nesli tükenme tehlikesi altında olan canlıların avlanmaması konusunda duyarlı olmak gerekiyor. Nasıl insanlar kendilerine bir zarar geldiğinde acı çekiyorsa hayvanlar da aynı acıyı yaşıyorlar. Onları ne yaralayalım ne de neslinin tükenmesine izin verelim." ifadelerini kullandı.

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