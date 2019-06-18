HABER

Mersin'de kuvvetli sağanak sele neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 20:18 | Son Güncelleme

Erdemli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen selde, piknik yapan vatandaşların malzemeleri ve işletmeler zarar gördü

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak sonucu oluşan selde piknik yapanların malzemeleri sulara kapıldı, bazı işletmeler zarar gördü.

Erdemli ilçesinin Karahıdırlı, Köserelli, Küstülü, Hüsametli, Kızılen, Tapureli mahalleleri ile Silifke ilçesinin Sarıaydın ve Kızılgeçit bölgelerinde akşam üzeri sağanak etkili oldu.

Sağanak nedeniyle meydana gelen sel, Limonlu Deresi kenarındaki vadide piknik yapan vatandaşları ve işletmeleri olumsuz etkiledi.

Dere suyunun taşması sonucu söz konusu bölgede piknik yapanların malzemeleri suya kapıldı.

Sel ayrıca bölgedeki bazı işletmelerde zarara yol açtı.

Erdemli Kaymakamı Avni Kula, yaptığı açıklamada, selde can kaybı yaşanmadığını söyledi.

Derenin taşması sonucu vadi içerisinde bulunan işletmelerin ve piknik yapanların eşyalarının sele kapıldığını ifade eden Kula, bölgede hasar oluştuğunu belirtti.

Öte yandan Erdemli Belediyesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de Limonlu Deresi mevkisinde bulunanlara anonslarla uyarı yaptı.

PARTNER Annesi öldü, bakın o ne yaptı! Kıvrımlı model olay yarattı Annesi öldü, bakın o ne yaptı! Kıvrımlı model olay yarattı
Trabzon’da etkili olan yağmur Uzungöl’ü de olumsuz etkilediTrabzon’da etkili olan yağmur Uzungöl’ü de olumsuz etkiledi
İnegöl’de nesli tükenmekte olan üveyik kuşu bulunduİnegöl’de nesli tükenmekte olan üveyik kuşu bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erdemli Mersin sel

En Çok Okunan Haberler

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

İki ülkede şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

İki ülkede şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki

Son dakika: Türkiye'den ABD'nin mektubuna yanıt!

Son dakika: Türkiye'den ABD'nin mektubuna yanıt!

Athena Gökhan'dan Melih Gökçek'e sert tepki

Athena Gökhan'dan Melih Gökçek'e sert tepki

İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Binali Yıldırım'dan ilk yorum

İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Binali Yıldırım'dan ilk yorum

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul'da Rus ve Gürcüler arasında çatışma!

İstanbul'da Rus ve Gürcüler arasında çatışma!

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Askerlik süresini 6 aya indiren yasa teklifi kabul edildi

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

İzmir-Ankara yolu ulaşıma kapandı

İzmir-Ankara yolu ulaşıma kapandı

Evlilik teklifi kabul edilmeyen güvenlik görevlisi intihar etti

Çok acı olay! Evlilik teklifi kabul edilmeyince...

Bakan Akar'dan ABD açıklaması: Müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız

Bakan Akar'dan ABD açıklaması

Trabzon’da HES borusu patladı: 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Trabzon’da HES borusu patladı! Acı haber geldi

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.