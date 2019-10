Mersin’de 'Liselerarası Robotik Turnuvası' başladı

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN Valiliği himayesinde, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) ana sponsorluğunda, Technokids Mersin ve JR Robotics iş birliğinde gerçekleştirilen Liselerarası Robotik Turnuvası başladı.

FRC Mersin Off Season 2019 Liselerarası Robotik Turnuvası, Servet Tazegül Kapalı Spor Salonu’nda başladı. Etkinliğe Vali Ali İhsan Su, AK Parti Milletvekili Hacı Özkan, CHP Milletvekili Alpay Antmen, MHP Milletvekili Baki Şimşek, Toroslar Belediye Başkanı Afşın Atsız Yılmaz, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan ve Meclis Başkanı Hamit İzol, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Fikret Yüksel Vakfı Başkanı Suzan Buschard, MESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Engin, MTOSB Bölge Müdürü Halil Yılmaz katıldı.

MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, dünya genelinde 30 yıldır düzenlenen, Fikret Yüksel Vakfı'nın katkılarıyla Türkiye’de 3’üncü kez yapılan etkinliğin Mersin’de düzenlenmesinden mutluluk duyduklarını söyledi. Tekli, bilim ve teknolojiye değer vererek yarışmaya katılım gösteren tüm gençlere teşekkür ederek, "Bu turnuva Mersin’e yakıştı. Mersin’de yapılan etkinliklerin arasına bir yenisi daha eklendi. İnşallah yarışmanın ikincisi de Mersin’de yapılacak" dedi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal ise teknolojiyi kullanan değil, teknolojiyi geliştiren, teknolojiyi üreten ülkelerin başarılı olabileceğinin dikkat çekerek, gençlerin teknoloji ile iç içe olmasının sadece teknolojiyi kullanma noktasında değil, teknolojiyi geliştirme ve üretme noktasında da oldukça önemli olduğunu dile getirdi. Mandal, tüm ülkelerde temel ihtiyacın teknoloji tabanlı bilgi üretimi olduğunu kaydederek, "Ülke olarak teknolojik tasarım ve programlama konusundaki 2022 yılı hedefimizi siz şimdiden yaptınız. Uzayın derinliklerini, robotta sosyal kavramı konuşuyoruz. Sadece sanayileşmede, ileri üretim süreçlerinde değil, hayatın her alanında kullanacağız. Sizin yaptığınız katkı sadece bir yarışma değil, geleceğin teknolojilerinin gelişmesinde anahtar süreç. Geleceğe bakınca ülkemizin hem bölgesel, hem de küresel lider olması noktasında yaptığınız katkıların önemli bir boyutu var" diye konuştu.

Dünyada teknoloji noktasında her geçen gün yeni gelişmelerin olduğuna değinen Vali Su ise, ülke olarak gelişen teknolojiye ayak uydurulması gerektiği vurgusunu yaptı.

Konuşmaların ardından akademisyenler, teknopark yetkilileri, teknoloji tabanlı özel sektör temsilcilerinden oluşan 44 jüri üyesi yarışmacı ve izleyicilere tanıtılarak, turnuvanın sıralama maçlarına başlandı. İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Antalya, Çorum, Hatay, Düzce, İzmir ve Mersin’den yarışmaya katılan 550 öğrenciden oluşan 42 takım final müsabakalarına adını yazdırmak için kıyasıya mücadele etti. 2 gün boyunca sürecek yarışların sonunda 20 ayrı kategoride takımlara ödülleri verilecek.

