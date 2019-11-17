HABER

Mersin’de lüks araç alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 11:46 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken alev alan lüks otomobil yandı.Alınan bilgiye göre, TEM otoyolunda F.C.’nin kullandığı 38 AAE 967 plakalı otomobil seyir halindeyken Damlama mevkisinde motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı.

Mersin’de lüks araç alev alev yandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken alev alan lüks otomobil yandı.
Alınan bilgiye göre, TEM otoyolunda F.C.’nin kullandığı 38 AAE 967 plakalı otomobil seyir halindeyken Damlama mevkisinde motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü, aracını güvenlik şeridine çekerek kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. Çevredeki diğer sürücülerin de yardıma gelmesine rağmen alevler aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü. Araç hurdaya dönerek kullanılamaz hale geldi.

Mersin’de lüks araç alev alev yandı

PARTNERExatlon yarışmasında Dominik'ten ilk fotoğraflar geldiExatlon yarışmasında Dominik'ten ilk fotoğraflar geldi
(Özel) Öykü Arin için kritik süreç başlıyor(Özel) Öykü Arin için kritik süreç başlıyor
Cami cemaatinin kedi sevgisi takdir topladıCami cemaatinin kedi sevgisi takdir topladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hayranı kalçasına dokununca...

Hayranı kalçasına dokununca...

Kıbrıs'ta tansiyon yükseldi! Peş peşe açıklamalar

Kıbrıs'ta tansiyon yükseldi! Peş peşe açıklamalar

Çorum'da korkunç kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Çorum'da korkunç kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Dünya devinden flaş karar! Binlerce aracı geri çağırıyorlar!

Dünya devinden flaş karar! Binlerce aracı geri çağırıyorlar!

ABD'den İranlı protestoculara yanınızdayız mesajı

ABD'den İranlı protestoculara yanınızdayız mesajı

CHP'li Sezgin Tanrıkulu sosyal medyadan duyurdu

CHP'li Sezgin Tanrıkulu sosyal medyadan duyurdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bülent Arınç'ın kızı ve damadı kaza geçirdi!

Bülent Arınç'ın kızı ve damadı kaza geçirdi!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KKTC Başbakanı Tatar'dan Rumlara 'bayrak' tepkisi!

Kıbrıs'ta tansiyon yükseldi! Peş peşe açıklamalar

Bastığı cam kırılınca 4. kattan düştü! Onu gören arkadaşları şoka girdi

O halde gören arkadaşları şoka girdi

Çorum'da otomobil, TIR'ın altına girdi: 3 ölü, 1 yaralı

Çorum'da korkunç kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Afganistan'da savcılara saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

Başkent Kabil'de savcılara saldırı!

Hatay'da feci kaza! Her şey bir anda oldu

Hatay'da feci kaza! Her şey bir anda oldu

Adana'da eylem hazırlığında olduğu iddia edilen 4 DEAŞ'lı yakalandı

Eylem hazırlığı yapıyorlardı! DEAŞ'lı 4 kardeşe şok operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.