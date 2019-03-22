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Mersin'de mağazadan hırsızlık iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 11:44 | Son Güncelleme

Kentte bir giyim mağazasından 80 bin lira değerinde eşya çalan 2 zanlı tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'de bir giyim mağazasından 80 bin lira değerinde ürün çalan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi'nde bir giyim mağazasında yaşanan hırsızlıkla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

Vitrin camını kırarak yaklaşık 80 bin lira değerinde ürün çalanların F.A. ve İ.G. olduğu belirlendi. Ekipler, düzenledikleri operasyonla 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zanlıların 18 bin liraya sattığı ürünler bulunarak iş yeri sahibine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
giyim mağazası hırsızlık Mersin

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