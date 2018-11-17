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Mersin'de mantardan zehirlenme şüphesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 17:04 | Son Güncelleme

Erdemli ilçesinde mantar yedikten sonra rahatsızlanan 107 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, aynı aileden 4 kişi tedavi edildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde mantar yedikten sonra rahatsızlanan 107 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Topladıkları mantarları yiyen 107 yaşındaki Eşe Uslu, kızı, damadı ve 2 torunu rahatsızlanmaları üzerine, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırılan aile bireylerinden Uslu, sevk edildiği Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Diğer 4 kişinin tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Erdemli Mersin

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