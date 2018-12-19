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Mersin'de MHP'de istifalar sürüyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.12.2018 12:03 | Son Güncelleme

MERSİN'de, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Kerim Tufan ve MHP'li meclis üyeleri, partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Mersin'de MHP'de istifalar sürüyor

Adnan AÇIKGÖZ- Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Kerim Tufan ve MHP'li meclis üyeleri, partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın MHP'den istifa etmesinin ardından Bozyazı Belediye Başkanı Mehmet Ballı da MHP'den istifa etmişti. Bu kez Büyükşehir Belediye Başkanvekili Kerim Tufan ve belediye meclis üyeleri Mustafa Talip Kara, Levent Dölek, Veli Şahman, Abdullah Yılmaz, Mehmet Özgür Sanal, Serdar Arslan ve Arif Çinko, kent merkezindeki bir kafede düzenlenen basın toplantısında istifalarını duyurdu.
'PARTİDE YOK SAYILIYORUZ'
MHP yönetiminin haklarında ihraç kararı verdiğini belirten Kerim Tufan, "Geçen hafta il başkanı ve büyükşehir belediye başkan adayının da katılımı ile bizlerden habersiz MHP'nin grup toplantısı yapılıyor, bizlere haber bile verilmiyor. Bizler zaten bu partide yok sayılıyoruz. Bizi partimizden ihraç edenler, bizler MHP'nin başarısı ve bu dava için ölümüne mücadele ederken daha doğmamışlardı. Yaptığımız değerlendirmeler neticesinde teşkilatlarımız tarafından alınan ihraç kararına istinaden; ülkücülüğümüz, Türk millyetçiliğimiz ve başbuğumuz merhum Alparslan Türkeş'e olan bağlılığımız baki kalmak kaydıyla yıllarca mensubu olmaktan gurur duyduğumuz, seve seve hizmet ettiğimiz, iktidar olması için gün saydığımız, dua ettiğimiz Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa ediyoruz. Vatana, millete hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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Mersin'de MHP'de istifalar sürüyorMersin'de MHP'de istifalar sürüyor

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