HABER

Mersin'de, MHP'den istifa eden başkanvekili ve meclis üyeleri İYİ Parti'ye geçti

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.01.2019 18:38 | Son Güncelleme

MERSİN'de geçen ay düzenledikleri basın toplantısı ile MHP'den istifa eden Büyükşehir Belediye Başkanvekili Kerim Tufan ve beraberindeki meclis üyeleri, bugün düzenlenen törenle İYİ Parti saflarına katıldı.

Mersin'de, MHP'den istifa eden başkanvekili ve meclis üyeleri İYİ Parti'ye geçti

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de geçen ay düzenledikleri basın toplantısı ile MHP'den istifa eden Büyükşehir Belediye Başkanvekili Kerim Tufan ve beraberindeki meclis üyeleri, bugün düzenlenen törenle İYİ Parti saflarına katıldı. Daha önce İYİ Parti'ye geçen Belediye Başkan Burhanettin Kocamaz, "Halen bizi Milliyetçi Hareket Partisi'nde zannedenler var. Bizim sırtımızdan hak etmeyen birileri bu belediyeye gelmemeli" dedi.
Kent merkezindeki salonda düzenlenen törene, MHP'den istifa eden Büyükşehir Belediye Başkanvekili Kerim Tufan ve beraberindeki meclis üyeleri ile daha önce İYİ Parti'ye geçen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, İYİ Partili milletvekilleri Behiç Çelik ve Hakan Sıdalı, İl Başkanı Servet Koca, partililer ve vatandaşlar katıldı.
'BİZİ MHP'DE ZANNEDENLER VAR'
Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, törende yaptığı konuşmada, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kendisine ve belediyeye yönelik kumpaslar kurulduğunu belirtti. Kocamaz, "15 Temmuz sonrasında belediyemize bir kumpas kuruldu ve adeta ömrü bu ülkeyi bölmek, parçalamak isteyen hainlerle mücadeleyle geçmiş Burhanettin Kocamaz'ın üzerine yafta yapıştırmaya çalıştılar. Çok şükür abdestimizden yoktu, namazımızdan da şüphemiz olmayacaktı. Neticede bir kısım arkadaşlarımız maalesef gözaltına alındı. Bir kısmı tutuklandı ama ilk gün söylediğimiz sözün sonuna kadar arkasında olduk. Ne dedik? 'Bu belediyede Apo'cu da olmaz, FETÖ'cü de olmaz' dedik. İnsanlarımızı sadece Burhanettin Kocamaz'ın İYİ Parti'de olduğunu söyleyeceğiz. Çünkü halen bizi Milliyetçi Hareket Partisi'nde zannedenler var. Bizim sırtımızdan hak etmeyen birileri bu belediyeye gelmemeli" dedi.
İYİ Parti milletvekilleri Behiç Çelik ve Hakan Sıdalı da yerel seçimlerde zafere ulaşacaklarına olan inançlarını dile getirdi.
Konuşmaların ardından geçen 19 Aralık'ta MHP'den istifa ettiklerini açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanvekili Kerim Tufan, meclis üyeleri Mustafa Talip Kara, Levent Dölek, Veli Şahman, Abdullah Yılmaz, Mehmet Özgür Sanal, Serdar Arslan, Arif Çinko ve Bilal Candan İYİ Parti'ye katıldı. Tufan'ın rozetini Burhanettin Kocamaz taktı.

FOTOĞRAFLI

Mersin'de, MHP'den istifa eden başkanvekili ve meclis üyeleri İYİ Parti'ye geçtiMersin'de, MHP'den istifa eden başkanvekili ve meclis üyeleri İYİ Parti'ye geçtiMersin'de, MHP'den istifa eden başkanvekili ve meclis üyeleri İYİ Parti'ye geçti

PARTNERHayat Bilgisi Kopil'in son halini görmeye hazır mısınız?Hayat Bilgisi Kopil'in son halini görmeye hazır mısınız?
Karamollaoğlu'ndan Binali Yıldırım'a: İstifa etmeniz ülkenin hayrına olacaktırKaramollaoğlu'ndan Binali Yıldırım'a: İstifa etmeniz ülkenin hayrına olacaktır
CHP'li Özel: Binali Bey, koltuk sigortası yaptırCHP'li Özel: Binali Bey, koltuk sigortası yaptır
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Uzmanlar uyardı: 2019 Türkiye için kriz yılı mı olacak?

Uzmanlar uyardı: 2019 Türkiye için kriz yılı mı olacak?

Taksim'deki görüntüler büyük tartışma yaratmıştı! Flaş gelişme

Taksim'deki görüntüler büyük tartışma yaratmıştı! Flaş gelişme

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

İlçe bir anda bu hale geldi! Neresi olduğunu tahmin edemezsiniz

İlçe bir anda bu hale geldi! Neresi olduğunu tahmin edemezsiniz

Milyonlar bekliyor! Zam oranı yarın belli olacak

Milyonlar bekliyor! Zam oranı yarın belli olacak

İlginizi Çekebilir

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

Meclis'te sert tepki: Giyin sarı yelek, siz çıkın

Meclis'te sert tepki: Giyin sarı yelek, siz çıkın

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

5'i büyükşehir 15 belediye başkan adayı belli oldu

5'i büyükşehir 15 belediye başkan adayı belli oldu

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ömer Çelik açıkladı! AK Parti Samsun İl Başkanı görevden alındı

AK Parti Samsun İl Başkanı görevden alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin Ankara adaylarını açıkladı

Erdoğan AK Parti'nin Ankara adaylarını açıkladı

Abdullah Gül'den Binali Yıldırım'a telefon

Abdullah Gül'den Binali Yıldırım'a telefon

İbrahim Kalın'dan ABD'li Senatör Graham'a sert yanıt

İbrahim Kalın'dan ABD'li Senatör Graham'a sert yanıt

Erdoğan'dan yeni yıl mesajı

Erdoğan'dan yeni yıl mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yeni yıl mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yeni yıl mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.