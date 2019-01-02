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Mersin'de MHP'den istifa eden meclis üyeleri İYİ Parti'ye geçti

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.01.2019 18:19 | Son Güncelleme

MHP'den ayrılan Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kerim Tufan ile çeşitli belediyelerdeki 8 meclis üyesine İYİ Parti tarafından rozet takıldı

MERSİN (AA) - MHP'den ayrılan Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kerim Tufan ile çeşitli belediyelerdeki 8 meclis üyesi, İYİ Parti'ye geçti.

İYİ Parti Mersin İl Başkanı Servet Koca, bir düğün salonunda düzenlenen rozet takma töreninde, partilerinin yeni kurulmasına rağmen genel seçimlerde iyi bir başarı elde ettiğini söyledi.

MHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile güçlendiklerini belirten Koca, Büyükşehir Belediyesini kazanmayı hedeflediklerini anlattı.

Kocamaz da kendisine gelen teklifleri değerlendirerek yoluna İYİ Parti'de devam etme kararı aldığını ifade ederek, kente yapılan çalışmaları anlattı.

Konuşmaların ardından 19 Aralık'ta MHP'den istifa eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kerim Tufan ile çeşitli belediyelerdeki 8 meclis üyesine parti rozetleri takıldı.

Törene İYİ Parti Mersin milletvekilleri Behiç Çelik ve Zeki Hakan Sıdalı da katıldı.

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