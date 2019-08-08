HABER

Mersin’de nargile denetimi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 15:56 | Son Güncelleme

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi zabıta ekiplerinin, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortak gerçekleştirdiği çalışmada işletme ruhsatı bulunmayan ve yasaya uygun sunum yapmayan kafe ve iş yerlerinde nargile denetimi gerçekleştirildi.

Mersin’de nargile denetimi

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi zabıta ekiplerinin, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortak gerçekleştirdiği çalışmada işletme ruhsatı bulunmayan ve yasaya uygun sunum yapmayan kafe ve iş yerlerinde nargile denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde el konulan nargile ve tütünler yediemine teslim edildi.
Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamada, “Nargilelik tütün sunum izin belgesi (ruhsatı) olmadan sunum yapan işletme yetkililerine, Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte tutanaklar tanzim ederek, nargilelik tütün sunum ekipmanları yediemine teslim edilmek üzere müsadere edilmiştir. Denetim ve kontrollerimiz artarak devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.
Vatandaşların huzur ve güven içerisinde sağlıklı bir biçimde yaşamını sürdürebilmeleri için çalıştıklarını ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, vatandaşlardan gelen şikayetler ve yetkililerin incelemeleri sonrası tespit ettikleri işletmelerde denetleme yaptıklarını söyledi. Yapılan denetimlerde, eksiklik tespit edilen işletmelere cezai yaptırım uygulandığı ve nargile, tütün gibi mamullerin el konularak yediemine teslim edildiğinin altını çizen Başkan Tarhan, “Söz konusu halkımızın sağlığı ve refahı olduğu müddetçe hiçbir kanunsuz oluşuma izin vermemiz mümkün değildir. Ekiplerimiz çok hassas bir biçimde çalışmışlar ve tespit ettikleri alanlarda denetimler yapmışlardır. Halkımızın huzuru ve sağlığı için denetimlerimize ara vermeden devam edeceğiz" dedi.

Mersin’de nargile denetimi

PARTNER Tüm yeryüzü uyandı, siz hala uyuyor musunuz? İşte sebepleri Tüm yeryüzü uyandı, siz hala uyuyor musunuz? İşte sebepleri
Üç günlük gelin gözyaşları arasında toprağa verildiÜç günlük gelin gözyaşları arasında toprağa verildi
Denizli'de 6, 0 büyüklüğünde deprem (5)Denizli'de 6, 0 büyüklüğünde deprem (5)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yalanlıyorlardı! Flaş karar

Yalanlıyorlardı! Flaş karar

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Bir indirim haberi daha!

Bir indirim haberi daha!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Kuşadası Körfezi'nde deprem!

Kuşadası Körfezi'nde deprem!

Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da park yeri kavgasında iki grup birbirine girdi

Yer: İstanbul! Ortalık karıştı

Erzurum'da fuhuş operasyonu! 'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

Meteoroloji'den son hava tahmini uyarısı! (İstanbul'da havalar nasıl olacak?)

Sıcaklıklar artıyor

Ölümün böylesi! Otomobil şarküteriye daldı, iş yeri sahibi feci şekilde can verdi!

Ölümün böylesi! İş yerine dalan aracın altında can verdi!

1 yaşındaki bebek çamaşır suyu içti

1 yaşındaki bebek çamaşır suyu içti

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.