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Mersin'de nehre giren çocuk boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 21:57 | Son Güncelleme

Mersin'de nehre giren çocuk boğuldu

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde Berdan Nehri'ne giren çocuk boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Kulak Mahallesi'nde Suriye uyruklu Necmettin Şoken (12), yüzmek için girdiği nehirde bir süre sonra çırpınmaya başladı.

Durumu fark eden bir balıkçı, çocuğu sudan çıkararak teknesiyle kıyıya getirdi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye yönlendirilen sağlık ekipleri, Şoken'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Çocuğun cesedi, otopsi için Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
boğulma Mersin

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