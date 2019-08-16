Mersin'de nem yüzde 70'e çıktı, uzmanlar uyardı

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de yaz aylarının en sıcak günleri yaşanırken, nem oranının da yüzde 70’e ulaşması Mersinli vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Gün içerisinde en düşük 26, en yüksek ise 34 dereceyi bulan sıcak havalara karşın meteorolojiden alınan verilere göre kentte pazar ve pazartesi günleri sağanak yağış beklenirken uzmanlar, sıcak ve neme dikkat çekerek, ‘Gerekmedikçe sokağa çıkmayın' uyarısında bulundu.

‘10.00 ile 16.00 SAATLERİ ARASINDA EVDEN ÇIKMAYIN’

Mersin’de sıcak ve artan nem oranı hayatı çekilmez bir hale getirirken, uzmanlardan da uyarı geldi. Mersin Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Bahar Aydınlı, sıcak ve yüksek nem oranı nedeni ile vatandaşları uyararak, "Yaşadığımız kent Türkiye'nin en sıcak kentlerinden biri. Artan yağış ihtiyacı ve bu durumun oluşturduğu nem ile birlikte hissedilen sıcaklık çok ciddi rakamlara çıkmış durumda. Bu nedenle saat 10.00 ile 16.00 arasında yaşlılar, çocuklar, hamileler, engelliler ve yüksek tansiyon, kalp yetmezliği ve şeker gibi kronik hastalığı olan kişiler evlerinden dışarıya ihtiyaçları olmadığı sürece çıkmamalıdır" dedi.

‘KRONİK HASTALIKLAR ŞİDDETLENEBİLİR'

Hissedilen bu sıcaklığın sağlık sorunlarının şiddetlenmesine ve beklenmeyen komplikasyonların oluşmasına neden olabileceğini belirten Uzman Dr. Aydınlı, "Günlük hayatta bu tip sorunlara sahip olmayan insanların bile terleme ile birlikte çok ciddi sıvı kaybı oluyor. Bunu günlük 2 veya 2,5 litrelik sıvı takviyesi ile karşılamaya çalışıyoruz ama yaşlı olup, yüksek tansiyon, kalp yetmezliği ve şeker gibi kronik hastalığı olan kişilerde bu sıvı alımı bile zor şartlarda sağlanıyor. Dışarıya çıktıklarında da ter ve sıvı kaybının artışı ile acile başvurular da artıyor. Çünkü sabit, stabil kalan hastalıklarının şiddetlenmesine neden oluyor" diye konuştu.

'BOL BOL SIVI TAKVİYESİ YAPIN'

Sıcaklıkların doğru beslenmemeyi de gerektirdiğini kaydeden Aydınlı, şunları söyledi:

"Sağlıklı beslenmenin temeli kahvaltıdır. Doğru, yeterli ve dengeli bir kahvaltı ile güne başlamak gerekiyor. Gün içerisinde de yaz aylarında mümkün olduğunca karbonhidrattan, şekerli besinlerden daha az beslenmek gerekiyor. Protein ağırlıklı kahvaltı yapılması önerilir. Eğer şeker ihtiyacı mevcut ise bu da meyveli besinlerden karşılanmalıdır. Amaç da şu; ne kadar şekerli beslenme yapılır ise sıvı ihtiyacında da o kadar artış ihtiyacı doğar. Zaten kıt kanaat sınırda sağlanan sıvı alımında terleme ile kayıplar önlenemeyen hipertansiyon ataklarına, buna bağlı olarak beyin kanamaları yaşanabiliyor. Kalp yetmezliğini sınırda götürmeye çalışan kişiler sıvı alımları azaldığında kalp yetmezliği semptomları şiddetlenebiliyor. Ama tüm bunlar önlenebilir şeyler. Bu kadar sıcak bir memlekette yaşıyorsak biraz adapte olmamız gerekiyor."

‘EVDEN HİÇ DIŞARIYA ÇIKMAMAYIN'

Güneş ışınlarının çok dik geldiği saat 10:00-16:00 arasında mümkün olduğunca güneşli alanlardan uzak kalmalı, mümkünse acil ihtiyaçları dışında evden dışarıya çıkmamasına dikkat çeken Aydınlı, sözlerini şöyle tamamladı: "Eğer çıkacaksak da kendimiz için terlemeyi azaltıcı açık renk giysiler, bol kıyafetler tercih etmeliyiz. Yapabiliyorsak şapka takmalı, kullanabiliyorsak şemsiye ve çantamızda küçük bir su şişesi taşımalıyız. Gözümüze de gözlük takarak gelen ışınların etkisini minimalize etmeye çalışmalıyız. Tüm bunlara rağmen de güneş çarpmaları ile karşılaşabiliyoruz. Eğer böyle biri ile karşılaşılır ise küçük çaplı bir tıbbı müdahale yapılmalı. Örneğin su verilmeli, gölge bir alana çekerek, üzerindeki kıyafetleri açarak serinlemesini sağlamalı ve en kısa sürede 112 acil yardıma başvurmak gerekir."

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