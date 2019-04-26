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Mersin'de nükleer karşıtı eylem

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 19:32 | Son Güncelleme

MERSİN'de Nükleer Karşıtı Platform (NKP) üyeleri, Çernobil felaketinin yıl dönümünde, protesto gösterisi düzenlendi.

Mersin'de nükleer karşıtı eylem

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de Nükleer Karşıtı Platform (NKP) üyeleri, Çernobil felaketinin yıl dönümünde, protesto gösterisi düzenlendi.
Kent merkezindeki Atatürk Parkı'nda bir araya gelen platform üyelerine CHP Milletvekili Alpay Antmen, eski vekiller Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, Dr. Hüseyin Çamak, Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, STK temsilcileri ve vatandaşlar destek verdi. 26 Nisan 1986'da, Ukrayna'nın Pripyat kentine bağlı Çernobil kasabasında yer alan nükleer santralde meydana gelen patlama sonrası yaşanan ölüm vakaları ve çevresel kirliliğe ilişkin görsellerin de yer aldığı eylemde nükleer karşıtı sloganlar atıldı.
NKP Dönem Sözcüsü Osman Koçak, Rusya'daki nükleer santrallerin tanıtımı için bu ülkeye davet edilen gazetecilere gerçeklerin yansıtılmadığını ileri sürerek, "Mersin'den 2 bin 600 kilometre uzakta Leningrad yakınlarındaki santrale götürdükleri heyeti, 800 kilometre uzaktaki Çernobil'e götürmüyorlar. Utanacak bir durumları yoksa, neden göstermek istemiyorlar. Nükleer santral neye yararlıdır? Çernobil'de, Fukuşima'da nükleer patlamanın etkilerini önleme çabası içinde ölen yüzlerce emekçiye mi? Yoksa radyasyon bulaşmasından etkilenen milyonlarca insana mı? Patlamanın olduğu alandan boşaltılan yüzbinlerce, radyasyondan dolayı yıllardır ölen binlerce insana mı? İnsanların girişine, tarıma kapatılan binlerce kilometre kare ormana, tarım dışı kalan alanlara mı, yaban hayvanlarına mı? Kirlenen okyanuslara mı faydası vardır?" dedi.
Nükleer karşıtı eylem açıklamanın ardından müzik ve tiyatro gösterileri ile devam etti.

FOTOĞRAFLI

Mersin'de nükleer karşıtı eylemMersin'de nükleer karşıtı eylemMersin'de nükleer karşıtı eylem

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