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Mersin’de olası afet tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 20:10 | Son Güncelleme

 MERSİN’de, 4 farklı noktada kentte meydana gelebilecek herhangi bir afet olayının tatbikatı yapılırken, senaryo gereği görevliler rollerinde gerçeği aratmadı.

Mersin’de olası afet tatbikatı

MERSİN, (DHA) - MERSİN’de, 4 farklı noktada kentte meydana gelebilecek herhangi bir afet olayının tatbikatı yapılırken, senaryo gereği görevliler rollerinde gerçeği aratmadı.
AFAD, AKUT, UMKE, itfaiye, 112 Acil Servis, polis ve diğer kurumların da katılımıyla Mersin İl Afet Müdahale Planı kapsamında afet tatbikatı gerçekleştirildi. Vali Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne’nin de İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde canlı izlediği tatbikat 4 farklı noktada gerçekleştirildi.
Tatbikat konusu deprem olarak belirlenirken, senaryo gereği afet anı canlandırıldı. Tatbikatın başlamasıyla birlikte senaryo gereği çıkan yangın, ekipler tarafından söndürülerek kontrol altına alındı. Çöken binanın enkazında yakınlarını arayan yaralı vatandaşlar, polis ekiplerince olay yerinden uzaklaştırılıp alan güvenlik çemberine alındı. Tatbikatta, ekipler tarafından enkaz altında kalan vatandaşlar ise kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.
Tatbikatta, arama-kurtarma, haberleşme, yangın, alt yapı ve enerji hasarına müdahale, sıkışmalı trafik kazalarının yanısıra kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer (KBRN) maddelerin kasten veya kazaen yayılması ile ilgili durumlara karşı müdahale senaryoları da gerçekleştirildi.

FOTOĞRAFLI

Mersin’de olası afet tatbikatıMersin’de olası afet tatbikatıMersin’de olası afet tatbikatıMersin’de olası afet tatbikatı

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