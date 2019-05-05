Mersin'de onkoloji hastası çocuklar yararına sergi

MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde, onkoloji hastası çocuklar yararına sergi açıldı.

İlçedeki bir salonda, Ressam Melikşah Yıldırım'ın öncülüğünde, Arzu Koraltan'ın küratörlüğünde açılan, ''Bir damla insan/Limon çiçeği'' sergisi ilgi gördü.

Koraltan, yaptığı açıklamada, sergide 61 yerli ve yabancı ressama ait tabloların bulunduğunu söyledi.

Tabloların aynı zamanda satışa da sunulduğunu belirten Koraltan, satıştan elde edilecek gelirin önce eser sahibine teslim edileceğini, eser sahibinin yapacağı bağış ile de onkoloji hastası çocuklara medikal ürün alınacağını aktardı.

Sergide, aralarında Ayla Aksoyoğlu, Orhan Doğru, Alaybey Karoğlu, Ali Düzgün, Efkan Beyaz, Bora Dervişoğlu, Feridun Işıman, Hülya Karoğlu, Mehmet Hacıfettahoğlu, Mehmet Sağ, Nur Gökbulut, Olga Eren, Robin Chuter, Rüzgar Fidan, Sultan Göktepe, Sezai Kara, Cristin Devon, Banu Davun, Bayram Dede ve Ahmet Türe'nin de bulunduğu ressamlara ait yağlı boya, akrilik, sulu boya ve cam altı eserler 500 ila 10 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.

Serginin onkoloji hastası çocuklara destek vermek isteyen vatandaşlar için bir hafta ziyarete açık olacağı belirtildi.

