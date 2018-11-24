HABER

Mersin’de örgüt propagandasına 3 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 24.11.2018 12:19 | Son Güncelleme

MERSİN’de terör örgütü propagandası yapan 3 şüpheli tutuklandı.

Mersin’de örgüt propagandasına 3 tutuklama

MERSİN, (DHA)- MERSİN’de terör örgütü propagandası yapan 3 şüpheli tutuklandı.
Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir terör örgütünün eylem faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu kapsamda yürüttüğü soruşturmada kentte terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve örgüt üyeleri ile irtibatlı oldukları belirlenen D.M.Ö., S.Y.Y. ve D.Ö., yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulanan zanlılar, sevk edildikleri mahkemece 'terör örgütüne üye olmak ve terör örgütünün propagandası yapmak' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜ

PARTNERYeni bir dinozor türü keşfedildi!Yeni bir dinozor türü keşfedildi!
Göğsüne kesici alet saplanan mermer işçisi hayatını kaybettiGöğsüne kesici alet saplanan mermer işçisi hayatını kaybetti
Birlikte yaşayan çifti, kadının oğlu ve arkadaşı boğarak öldürmüşBirlikte yaşayan çifti, kadının oğlu ve arkadaşı boğarak öldürmüş
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran sözler: Şart mart kabul etmiyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran sözler: Şart mart kabul etmiyorum

Abdullah Gül'ün referansı ile Kılıçdaroğlu'na giden ismi açıkladı

Abdullah Gül'ün referansı ile Kılıçdaroğlu'na giden ismi açıkladı

Çarpışma dizisindeki kaza sahnesi nasıl çekildi? İşte Çarpışma'daki kaza sahnesinin perde arkası ve detayları

Çarpışma dizisindeki kaza sahnesi nasıl çekildi? İşte Çarpışma'daki kaza sahnesinin perde arkası ve detayları

Ahmet Çakar'dan olay iddia!

Ahmet Çakar'dan olay iddia!

AK Parti'de 5 ilde 'MHP' tepkisi

AK Parti'de 5 ilde 'MHP' tepkisi

Rusya Altay tankını konuşuyor! 'Askeri bir operasyon için çok fazla'

Rusya Altay tankını konuşuyor! 'Askeri bir operasyon için çok fazla'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Katil kocadan şok savunma! 'Hanife bu yaptıklarımızı başka erkeklerle de yaparım deyince...'

Katil kocadan şok savunma! 'Hanife bu yaptıklarımızı başka erkeklerle de yaparım deyince...'

DNA testi yaptırdı, çocuğu ortağından çıktı! 'Etek git dolaş' sözünü duyunca...

DNA testi yaptırdı, çocuğu ortağından çıktı! 'Etek git dolaş' sözünü duyunca...

Müzeyyen'in feci sonu! 'Sen bu adamla birlikte oldun mu?' diye sorunca...

Müzeyyen'in feci sonu! 'Sen bu adamla birlikte oldun mu?' diye sorunca...

Dehşet! Ablasının uygunsuz görüntülerini izleyince...

Dehşet! Ablasının uygunsuz görüntülerini izleyince...

Üniversite öğrencisine şok suçlama! Komşu kızıyla zorla...

Üniversite öğrencisine şok suçlama! Komşu kızıyla zorla...

Trenin çarptığı kadın hayatını kaybetti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Trenin çarptığı kadın hayatını kaybetti! Yakınları sinir krizi geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.