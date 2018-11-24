HABER

Mersin’de örgüt propagandasına 3 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 24.11.2018 12:49 | Son Güncelleme

MERSİN’de terör örgütü propagandası yapan 3 şüpheli tutuklandı.

MERSİN, (DHA)- MERSİN’de terör örgütü propagandası yapan 3 şüpheli tutuklandı. Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir terör örgütünün eylem faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu kapsamda yürüttüğü soruşturmada kentte terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve örgüt üyeleri ile irtibatlı oldukları belirlenen D.M.Ö., S.Y.Y. ve D.Ö., yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulanan zanlılar, sevk edildikleri mahkemece 'terör örgütüne üye olmak ve terör örgütünün propagandası yapmak' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PARTNERCanan Karatay'ın kiminle evli olduğunu biliyor musunuz? Çok şaşıracaksınızCanan Karatay'ın kiminle evli olduğunu biliyor musunuz? Çok şaşıracaksınız
Katil kocadan şok savunma! 'Hanife bu yaptıklarımızı başka erkeklerle de yaparım deyince...'Katil kocadan şok savunma! 'Hanife bu yaptıklarımızı başka erkeklerle de yaparım deyince...'
Trabzon'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralıTrabzon'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rusya Altay tankını konuşuyor! 'Askeri bir operasyon için çok fazla'

Rusya Altay tankını konuşuyor! 'Askeri bir operasyon için çok fazla'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran sözler: Şart mart kabul etmiyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran sözler: Şart mart kabul etmiyorum

Çarpışma dizisindeki kaza sahnesi nasıl çekildi? İşte Çarpışma'daki kaza sahnesinin perde arkası ve detayları

Çarpışma dizisindeki kaza sahnesi nasıl çekildi? İşte Çarpışma'daki kaza sahnesinin perde arkası ve detayları

Hadise'den derin dekolteli paylaşım!

Hadise'den derin dekolteli paylaşım!

Abdullah Gül'ün referansı ile Kılıçdaroğlu'na giden ismi açıkladı

Abdullah Gül'ün referansı ile Kılıçdaroğlu'na giden ismi açıkladı

AK Parti'de 5 ilde 'MHP' tepkisi

AK Parti'de 5 ilde 'MHP' tepkisi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğrencisi ile ilişki yaşayan akademisyenden bir garip savunma!

Öğrencisi ile ilişki yaşayan akademisyenden bir garip savunma!

Katil kocadan şok savunma! 'Hanife bu yaptıklarımızı başka erkeklerle de yaparım deyince...'

Katil kocadan şok savunma! 'Hanife bu yaptıklarımızı başka erkeklerle de yaparım deyince...'

DNA testi yaptırdı, çocuğu ortağından çıktı! 'Etek git dolaş' sözünü duyunca...

DNA testi yaptırdı, çocuğu ortağından çıktı! 'Etek git dolaş' sözünü duyunca...

Müzeyyen'in feci sonu! 'Sen bu adamla birlikte oldun mu?' diye sorunca...

Müzeyyen'in feci sonu! 'Sen bu adamla birlikte oldun mu?' diye sorunca...

Dehşet! Ablasının uygunsuz görüntülerini izleyince...

Dehşet! Ablasının uygunsuz görüntülerini izleyince...

Üniversite öğrencisine şok suçlama! Komşu kızıyla zorla...

Üniversite öğrencisine şok suçlama! Komşu kızıyla zorla...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.