Mersin'de orman yangını

MERSİN (AA) - Mersin'in Aydıncık ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Sele mevkisinde kızılçam ormanlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgedeki sarp arazi yapısından dolayı güçlükle müdahale edilen yangın, havadan iki helikopter, karadan da 15 arazözle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Gülnar-Aydıncık ilçesi karayolunun bir bölümünün yangın nedeniyle tedbiren trafiğe kapatıldığı, ulaşımın başka güzergahlardan sağlandığı öğrenildi.

