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Mersin’de orman yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 11:39 | Son Güncelleme

Mersin’in Bozyazı ilçesinde gece çıkan ve sabaha karşı kontrol altına alınabilen orman yangınında, 40 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü.Edinilen bilgiye göre, gece saat 02.00 sıralarında ilçeye bağlı Tekmen Mahallesi Prens Çars Koyu civarında orman yangını çıktı.

Mersin’de orman yangını

Mersin’in Bozyazı ilçesinde gece çıkan ve sabaha karşı kontrol altına alınabilen orman yangınında, 40 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü.
Edinilen bilgiye göre, gece saat 02.00 sıralarında ilçeye bağlı Tekmen Mahallesi Prens Çars Koyu civarında orman yangını çıktı. Ulaşımın güçlükle sağlanması ve şiddetli rüzgar dolayısıyla kısa sürede büyüyen yangın bölgeye yayıldı. Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü Yangın Söndürme ekiplerinin helikopter desteğinde müdahale ettiği yangın, sabaha karşı kontrol altına alınabildi.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede, yaklaşık 40 hektarlık kızıl çam ormanının zarar gördüğü bildirildi. Yangına, Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 10 teknik eleman, 100 yangın söndürme işçisi, 20 arazöz, 5 su tankı ve bir helikopter tarafından müdahale edildiği belirtilirken, çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Mersin’de orman yangını

Mersin’de orman yangını

Mersin’de orman yangını

Mersin’de orman yangını

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