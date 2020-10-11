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Mersin’de orman yangınında 2 hektar kızılçam zarar gördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2020 20:48 | Son Güncelleme

Mersin’in Erdemli ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 2 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü.

Mersin’de orman yangınında 2 hektar kızılçam zarar gördü

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kayacı Mahallesi Kayacı Vadisi’ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgedeki yangına 1 helikopter, 3 arazöz ve 1 su tankeri ile 50 kişilik Orman İşletme Müdürlüğü ekibi müdahale bulundu.

3 SAATLİK MÜDAHALE İLE KONTROL ALTINA ALINDI

Bölgedeki yangının söndürülmesi için çalışmalara vatandaşlar da destek verdi. Yaklaşık 3 saatlik müdahale ile yangın kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre, yangında yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Yangın dumanını gördüklerini ve Erdemli Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdiklerini belirten vatandaşlardan İbrahim Göktepe, "Yangının çıktığı bölgede avcıların seslerini duyduk. Saat yaklaşık 15 ila 16.00 sıralarında dumanı görür görmez Orman İşletme Müdürlüğüne haber verdim" dedi. (İHA)

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