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Mersin'de otobüs devrildi: 25 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.11.2018 09:07 | Son Güncelleme

MERSİN'in Tarsus ilçesi yakınlarında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrilen yolcu otobüsündeki 25 kişi yaralandı.

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesi yakınlarında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrilen yolcu otobüsündeki 25 kişi yaralandı.
İstanbul- Mersin seferini yapan ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 33 FS 727 plakalı yolcu otobüsü, TEM yolunun Tarsus yakınlarındaki Damlama mevkiinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, devrildi. Kazada, 25 yolcu çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı yolculardan 2'si araç içerisinde sıkıştı.
Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi gönderildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Sıkışan yolcular ise ekiplerirn çalışması sonucu kurtarıldı.
Trafik akışının tek şeride düştüğü bölgedeki kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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