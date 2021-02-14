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  4. Mersin’de otomobil 12 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Mersin’de otomobil 12 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

14.02.2021 22:07 | Son Güncelleme:
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Mersin’de otomobil 12 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Mersin’in Silifke ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan 2 kişi ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Silifke ilçesine bağlı Narlıkuyu Mahallesi’nde D-400 karayolunun Antalya-Mersin istikametinde meydana geldi.

Mersin’in Silifke ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan 2 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Silifke ilçesine bağlı Narlıkuyu Mahallesi’nde D-400 karayolunun Antalya-Mersin istikametinde meydana geldi. Can G. yönetimindeki 33 ED 117 plakalı otomobil, iddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 12 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı fark eden vatandaşlar, 112 acil servisi arayıp yardım istedi. Kaza yerine sağlık ekipleri ile itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Can G. ile otomobilde bulunan Elif G.K., ekiplerce hurdaya dönen otomobilden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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