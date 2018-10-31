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Mersin'de otomobil traktöre çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 22:52 | Son Güncelleme

Akdeniz ilçesinde bir otomobilin park halindeki traktöre çarpması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bir otomobilin park halindeki traktöre çarpması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsa Aksakal idaresindeki 33 EE 937 plakalı otomobil, merkez Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Mahallesi'nde park halindeki 33 TR 569 plakalı traktöre çarptı.

Kazada, sürücü Aksakal ile otomobilde bulunan Serdar Görüroglu (43) araçta sıkışarak yaralanırken, traktörün yanında oturan hamile bir kadın ile 4 kişi yaralandı.

Sürücü Aksakal ve Görüroğlu, sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince kurtarılıp ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Görüroğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralılar da ambulanslarla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile civardaki diğer hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Mersin trafik kazası

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