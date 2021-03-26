HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mersin’de otomobili kara saplanıp mahsur kalan vatandaş 3 saatte kurtarıldı

Mersin’de otomobili kara saplanıp mahsur kalan vatandaş 3 saatte kurtarıldı

26.03.2021 01:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’in Erdemli İlçesinde 2200 rakımdaki Toros Dağlarından geçen Mersin-Karaman yolunda otomobili kara saplanıp mahsur kalan vatandaş 3 saatte kurtarıldı.Edinilen bilgiye Kayseri’den yola çıkan Musa Sekman adlı vatandaş önce Mersin’e geldi, ardından da Erdemli-Ayrancı yolunu kullanıp Karaman’a oradan da otomobiliyle İzmir’e gitmek için yola çıktı.

Mersin’in Erdemli İlçesinde 2200 rakımdaki Toros Dağlarından geçen Mersin-Karaman yolunda otomobili kara saplanıp mahsur kalan vatandaş 3 saatte kurtarıldı.
Edinilen bilgiye Kayseri’den yola çıkan Musa Sekman adlı vatandaş önce Mersin’e geldi, ardından da Erdemli-Ayrancı yolunu kullanıp Karaman’a oradan da otomobiliyle İzmir’e gitmek için yola çıktı. Navigasyonu takip eden Sekman, Mersin’in Erdemli ilçesini Karaman’ın Ayrancı ilçesine bağlayan ancak kar sebebiyle kapılı olan yolu kullandı. Erdemli ilçe merkezine yaklaşık 70 kilometre mesafede bulunan 2200 rakımlı Abat Çeşmesi Mevkisinde bir süre ilerledikten sonra kara saplandı. Telefonların sinyal alamadığı bölgede bulunması dolayısıyla çıktığı yüksek tepede 112 acil servisine ulaşmayı başararak, yardım istedi. Bunun üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Erdemli Koordinasyon Merkezi karla mücadele ekipleri 3 saat sonunda mahsur kalan vatandaşa ulaştı. Yol güzergahında kar temizle çalışmasının ardından otomobil ekiplere ait kamyonet yardımıyla çekilerek saplandığı kardan çıkarıldı.
Kayseri’den İzmir’e gitmek için yolda olduğunu belirten Musa Sekman, "Kayseri’den Mersin’e geldim, buradaki işlerimi hallettim. Buradan İzmir’e geçiyordum ki geldim dağda kaldım. Siz olmasaydınız herhalde ölmüştük. Navigasyon bizi bu yola soktu. Yoksa kapalı yola niye gireyim. Yaklaşık 3 saattir buradayım" diye konuştu.
Sekman ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürünEvde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürün
İBB memur alımı başvurusuİBB memur alımı başvurusu
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı
1/

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca'dan flaş BioNTech aşısı açıklaması

Bakan Koca'dan flaş BioNTech aşısı açıklaması

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada

Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada

AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! Yeni MYK açıklandı

AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! Yeni MYK açıklandı

Emine Erdoğan'ı kızdıran anlar!

Emine Erdoğan'ı kızdıran anlar!

Diğer Haberler

Bakan Soylu: Bilecik Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

Bakan Soylu: Bilecik Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

İŞKUR İBB personel alımı ne zaman açıklanacak? İBB memur alımı başvurusu nasıl yapılır?

İBB memur alımı başvurusu

Yozgat'ta yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi

O ilde yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi

AB Konseyi Başkanı'ndan Türkiye'ye ziyaret açıklaması

AB Konseyi Başkanı'ndan Türkiye açıklaması

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı El Menfi Türkiye'ye geliyor

Libya'dan Türkiye'ye kritik ziyaret

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan AB Zirvesi açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan AB Zirvesi açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.