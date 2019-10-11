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Mersin'de otomobille kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 12:43 | Son Güncelleme

Mersin'de otomobille kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Ümit Orhan idaresindeki 33 DEL 73 plakalı otomobil ile Atilla Gözütok'un kullandığı 15 EN 126 plakalı kamyon, Pozantı-Tarsus kara yolunun Damlama mevkisinde çarpıştı.

Kazada sürücü Orhan yaralandı, aynı araçtaki Şengül Özdemir hayatını kaybetti.

Yaralı sürücü Tarsus Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı, Özdemir'in cenazesi aynı hastanenin morguna konuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Mersin Tarsus trafik kazası

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