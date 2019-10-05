HABER

Mersin'de "PatiFest" renkli görüntülerle başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 18:01 | Son Güncelleme

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla organize edilen festival yarın sona erecek

MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediyesince, hayvan sevgisine dikkati çekmek amacıyla düzenlenen Evcil Hayvan ve Doğal Yaşam Festivali (PatiFest) başladı.

Belediye tarafından 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla organize edilen festival, Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil şeridinde gerçekleştirildi. Mersinliler festivale köpek ve kedileriyle katılırken, sevimli hayvanlar ilgi odağı oldu. Chihuahua, kangal, terrier, Van kedisi gibi çok sayıda türden evcil hayvanın tanıtıldığı festival, renkli görüntülere sahne oldu.

Festivalde, kedi, köpek ve kuş evi boyama, hayvan sahiplendirme, köpek eğitimi söyleşisi gibi çok sayıda etkinliğin yanı sıra yarışmalar ve konserler de düzenlendi. Etkinliğe, eğitimcileriyle katılan arama kurtarma köpekleri de yaptıkları gösterilerle alkış aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, festivalin açılış töreninde, hayvan sevgisine dikkati çekmek istediklerini belirterek "PatiFest, bir farkındalık yaratma etkinliğidir. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nü kutluyoruz. Çocuklarımızla beraber birçok etkinliği yaptık. Her yaştan evladımıza, hayvan sevgisini aşılamayı hedefliyoruz." dedi.

Festival, yarına sona erecek.

Kucağında bebeğiyle bekleyen babaya çarpıp kaçtı!Kucağında bebeğiyle bekleyen babaya çarpıp kaçtı!
Konya’da ’Uyum Biz Bize Sohbetler’ etkinliği gerçekleştirildiKonya’da ’Uyum Biz Bize Sohbetler’ etkinliği gerçekleştirildi
Saros Körfezi'nde 1,5 ton kefal yakaladıSaros Körfezi'nde 1,5 ton kefal yakaladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Patifest 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü Mersin

En Çok Okunan Haberler

Ayten Ene etkisiz hale getirildi

Ayten Ene etkisiz hale getirildi

Kılıçdaroğlu, notu okuduktan sonra konuşmasını yarıda kesti

Kılıçdaroğlu, notu okuduktan sonra konuşmasını yarıda kesti

Hadise'den Demet Akalın'a sert yanıt!

Hadise'den Demet Akalın'a sert yanıt!

'Acını çabuk unuttun' diyen takipçisine sert cevap

'Acını çabuk unuttun' diyen takipçisine sert cevap

Erdoğan'dan operasyon mesajı: Artık söz bitti, talimat verdik

Erdoğan'dan operasyon mesajı: Artık söz bitti, talimat verdik

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

Muğla'da korkutan deprem!

Son dakika: Jandarmaları taşıyan otobüsle TIR çarpıştı!

Jandarmaları taşıyan otobüsle TIR çarpıştı!

33 gündür aranıyordu! Emekli polis kuyunun içinde böyle bulundu

33 gündür aranıyordu! Emekli polis kuyunun içinde böyle bulundu

MSB duyurdu! Dün öldürülen teröristler 'sözde istihbarat sorumluları' çıktı

MSB duyurdu! Dün öldürülen teröristler 'sözde istihbarat sorumluları' çıktı

Mardin'de PKK'lılar nöbet tutan bekçilere ateş açtı

PKK'lılar bekçilere ateş açtı!

Diyarbakır’da sansasyonel saldırı yapacakları belirlenen 3 terörist daha yakalandı

3 terörist daha yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.