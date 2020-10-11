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Mersin’de patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2020 16:36 | Son Güncelleme

Mersin’in merkez Yenişehir ilçesinde boş bir arazide patlama meydana geldi.

Mersin’in merkez Yenişehir ilçesinde boş bir arazide patlama meydana geldi. Olayda 1 kişi elinden yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Güvenevler Mahallesi’ndeki Forum AVM yakınındaki boş bir arazide patlama meydana geldi. Patlamada olay yerinden geçen bir kişi elinden yaralandı. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Yapılan incelemede patlamaya önceden yerleştirilmiş zaman ayarlı bir ses bombasının neden olduğu, patlama sırasında ortaya çıkan basınçla savrulan taş parçasının yoldan geçen vatandaşın eline çarpması sonucu yaralandığı öğrenildi.
Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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