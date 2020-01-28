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Mersin’de piknik dönüşü kaza: 9 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 18:32 | Son Güncelleme

Mersin’in Erdemli ilçesinde piknikten dönen aileyi taşıyan otomobil ile kamoynetin çarpıştığı kazada 1’i ağır 9 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, piknikten dönen ailenin içinde bulunduğu Naim İ.

Mersin’in Erdemli ilçesinde piknikten dönen aileyi taşıyan otomobil ile kamoynetin çarpıştığı kazada 1’i ağır 9 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, piknikten dönen ailenin içinde bulunduğu Naim İ. yönetimindeki 33 KEH 40 plakalı otomobil, yağış dolayasıyla kayarak Güzeloluk Yolu Devrent mevkisinde karşı yönden gelen Mehmet U. yönetimdeki 21 BH 157 plakalı kamyonetle çarpıştı. Otomobil içinde bulunan 1’i engelli 5 çocuk ile 4’te yetişkin olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı yakınlarından biri ailenin kar görmek için Avgadı Yaylasına çıktığını, kazanın geri dönüş esnasında yaşandığını belirtti.
Güvenlik güçleri kaza yerinde önlem alırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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