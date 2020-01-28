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Mersin’de piknik dönüşü kaza: 9 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 18:51 | Son Güncelleme

MERSİN’in Erdemli ilçesinde, piknikten dönenlerin içinde bulunduğu otomobil, karşı yönden gelen pikapla çarpıştı.

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Erdemli ilçesinde, piknikten dönenlerin içinde bulunduğu otomobil, karşı yönden gelen pikapla çarpıştı. Kazada, otomobil içindeki 5’i çocuk, 1’i engelli, 9 kişi yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Güzeloluk Yolu Devrekent mevkisinde meydana geldi. Piknikten dönen ailenin bulunduğu Naim İdil yönetimindeki 33 KEH 40 plakalı otomobilin, yağış dolayısıyla kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü yitirdi. Kayarak şerit değiştiren otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Uslu yönetimindeki 21 BH 157 plakalı pikapla çapıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobilin içerisinde bulunan 5’i çocuk, 1’i engelli, 9 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil ve jandarma ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralananların ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralılardan Naim İdil’in durumunun ağır, diğerlerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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