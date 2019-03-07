HABER

Mersin'de PKK bağlantılı 3 'torbacı' tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2019 09:12 | Son Güncelleme

MERSİN'de, uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan ve terör örgütü PKK ile bağlantılı oldukları iddia edilen 3 kişi tutuklandı.

Mersin'de PKK bağlantılı 3 'torbacı' tutuklandı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan ve terör örgütü PKK ile bağlantılı oldukları iddia edilen 3 kişi tutuklandı.
'Torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdüren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki Akdeniz, Demirtaş ve Çukurova mahallelerinde kokain, ecstasy ve esrar satışı yaptığı saptanan A.T., H.K. ve H.K. isimli kişileri izlemeye aldı. Farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan ve geçmiş yıllarda, terör örgütü PKK üyesi olup yasa dışı eylemlere katıldıkları gerekçesi ile haklarında işlem yapıldığı ortaya çıkan zanlılar, sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Öte yandan; A.T.'nin evinde örgüte ait çok sayıda fotoğraf ve doküman, H.K.'nın evinde ise ruhsatsız tabanca bulundu. Zanlıların uyuşturucu satışından elde edilen geliri örgüte aktardıkları ihtimali değerlendiriliyor.

FOTOĞRAFLI

Mersin'de PKK bağlantılı 3 'torbacı' tutuklandı

Duyan oraya koştu: Dünyanın en kalitelisiDuyan oraya koştu: Dünyanın en kalitelisi
Trafik magandası yolda aracın kapıları açık şekilde ilerlediTrafik magandası yolda aracın kapıları açık şekilde ilerledi
Sivas’ta otobüs devrildi: 3’ü ağır çok sayıda yaralıSivas’ta otobüs devrildi: 3’ü ağır çok sayıda yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tehlikeli gerginlik! Çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi!

Tehlikeli gerginlik! Çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi!

Rusya'dan ABD'ye nükleer füze tehdidi!

Rusya'dan ABD'ye nükleer füze tehdidi!

Dünya bu maçı konuşuyor! Tarih yazdılar

Dünya bu maçı konuşuyor! Tarih yazdılar

İşte VAR'sız puan durumu! Şaşırtan sıralama...

İşte VAR'sız puan durumu! Şaşırtan sıralama...

Erdoğan son noktayı koydu: İşi bitirdik, geri dönüşü olamaz

Erdoğan son noktayı koydu: İşi bitirdik, geri dönüşü olamaz

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Liseli kızdan neşterli dehşet!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

Uyuşturucuyla yakalanan Brezilyalı kadın, "Fuhuş için geldim" dedi

Uyuşturucuyla yakalanan Brezilyalı kadın: Fuhuş için geldim

Cezaevinde bıçaklı kavga! Uzman Çavuş şehit oldu

Cezaevinde şoke eden olay! Uzman Çavuş şehit oldu

Özel öğrenci yurdunda skandal iddia! ‘Kameralar önünde yapmam’ diyerek…

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Liseli Gözde, bitlenen saçlarını benzinle yıkamak isterken kendini yaktı

Ne yaptın Gözde! Babası çığlık seslerine koştu

Trabzon'da feci ölüm! Bahçede kendi yaktığı ateşte yanarak öldü

Trabzon'da feci ölüm!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.