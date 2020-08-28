Mersin’de PKK/KCK üyesi 4 şüpheli gözaltına alındı

Mersin’de PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt adına kırsal alanda faaliyet gösterdikleri belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, haklarında terör örgütünün kırsal alanda faaliyet gösterdiklerine dair sivil bilgiler elde edilen, yine örgüt içerisinde faaliyet gösterdiklerine dair haklarında teşhis bulunan ve ele geçirilen el yapımı patlayıcılarda parmak izleri çıkan 6 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

