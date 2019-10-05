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Mersin'de PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 11:34 | Son Güncelleme

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan 13 şüpheliden 8'i yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'de, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması üyesi oldukları iddiasıyla 8 zanlı gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Mersin Üniversitesinde terör örgütü adına faaliyet yürütüp, eleman temin etmeye çalışan 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Polisin eş zamanlı operasyonlarında zanlılardan 8'i yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital materyal, örgütsel kitap ve doküman ele geçirildi.

Firari 5 zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.

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