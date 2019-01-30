Mersin’de PKK/KCK’ya şafak operasyonu: 10 gözaltı

Mersin’in Tarsus ilçesinde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tarsus Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yapılan çalışmalarda, Tarsus’ta 2014 yılında Kobani eylemleri ve 2015 yılında nevruz kutlamalarında terör eylemlerine katıldıkları tespit edilen şahısların yakalanması için sabahın erken saatlerinde operasyon düzenledi.

Eş zamanlı belirlenen evlere yapılar operasyonlarda Y.A., U.B., C.B., M.G., Z.A., Ö.N., K.E., D.N., C.D. ve O.Ç. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

