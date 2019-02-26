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Mersin'de polenlerin dağılımını gösteren takvim yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 15:36 | Son Güncelleme

İki üniversitenin ortak çalışmasıyla, polen tipleri ve bunların atmosferde en yoğun olduğu mevsimleri içeren "Polen Takvimi" oluşturuldu

MERSİN (AA) - Mersin Üniversitesi (MEÜ) ile Hacettepe Üniversitesi (HÜ) tarafından, 2 yıl süren araştırmaların ardından polen tipleri ve yoğun oldukları mevsimleri içeren "Polen Takvimi" hazırlandı.

MEÜ'den yapılan açıklamaya göre, kentte polenler ve mevsimlere göre dağılımının belirlenmesi için MEÜ Tıp Fakültesi Çocuk Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalı ile HÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü iş birliğiyle proje başlatıldı.

Üniversitenin Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi'nin destek verdiği ve 2016-2018 yıllarında yapılan çalışmada, kentin farklı noktalarına polen sayım araçları konuldu.

Elde edilen sonuçlardan yola çıkılarak Mersin için önemli olan polen tipleri ve bunların atmosferde en yoğun olduğu mevsimleri içeren "Polen Takvimi" hazırlandı.

Takvime göre, küf ve mantar sporlarının mayıs-ağustos; çayır, çimen ve tahıl polenlerinin mart-ağustos aylarında olduğu belirlendi.

Yaklaşık yılın tüm bölümünde olan ağaç polenlerinin de özellikle şubat-mayıs aylarında görüldüğünün kaydedildiği takvimde, yabani ot polenlerinin mart ila ekim ayları arasında şehir atmosferinde yoğun olarak bulunduğu belirtildi.

Araştırmada ayrıca, İç Anadolu'da yer alan şehirlere kıyasla polen mevsimlerinin Mersin'de daha uzun olduğu ortaya koyuldu.

Bir kentte polen takviminin bilinmesinin sağlık açısından çok önemli yararları bulunduğunun vurgulandığı açıklamada, polen alerjisi olan hastaların, polenlerin arttığı aylarda korunma ve kaçınma önlemleri uygulamasının önemine dikkati çekildi.

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