Mersin'de rehin alma

MERSİN (AA) - Mersin'de borcunu ödemediğini iddia ettikleri kişiyi silah zoruyla 6 saat rehin tuttukları ileri sürülen 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, merkez Yenişehir ilçesi İnönü Mahallesi 1401. Sokak'taki apartmanda bir kişinin silah zoruyla rehin tutulduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 30 bin liralık borcunu ödemediği gerekçesiyle 6 saat boyunca rehin tutulduğu iddia edilen R.A'yı kurtardı.
Güvenlik güçleri, olayla ilgili T.Ç. ile Ö.B'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir tabanca ele geçirildi.
Benzer suçlardan kayıtları bulunduğu öğrenilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi.
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