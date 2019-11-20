Mersin'de "rehin alma" davasında sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi

MERSİN (AA) - Mersin'de, boğazına bıçak dayadığı eşini ve oğlunu 6 saat rehin aldığı iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Mersin 20. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ali A, rehin aldığı eşi müşteki N.A. ve avukatlar katıldı.

Psikolog eşliğinde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile dinlenen çiftin 11 yaşındaki oğulları M.A, babasının, tartıştığı annesini silahla tehdit ettiğini söyledi.

Annesine bir şey olmasından korktuğunu anlatan M.A, "Sabah tartıştılar. Babam beni ve kardeşimi dışarıya çıkartmak istedi, kardeşim çıktı ama ben annemle kalmak için durdum. Babam ekmek bıçağını annemin boğazına dayayarak rehin aldı, arada da vurmaya devam etti. 6 saat rehin kaldık. Ben polislerle konuşuyordum kapıdan. Evin arka kapısı vardı ama kilitliydi. Tornavidayla açmaya çalıştım ama olmadı." dedi.

M.A, babasının elindeki bıçağı almaya çalışırken parmağının kesildiğini sözlerine ekledi.

Sanık Ali A. savunmasında eşinin kendisine terlik ve paspasla vurduğunu iddia ederek, "Evde karşıma geçip 'Sıkıyorsa bana vursana' diyerek tahrik etti ama ben yine de vurmadım. Suçum, polisten korkup eşimi rehin almam. Ondan da özür diliyorum. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmamı talep ediyorum." dedi.