HABER

Mersin'de "rehin alma" davasında sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 16:43 | Son Güncelleme

Mersin'de "rehin alma" davasında sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi

MERSİN (AA) - Mersin'de, boğazına bıçak dayadığı eşini ve oğlunu 6 saat rehin aldığı iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Mersin 20. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ali A, rehin aldığı eşi müşteki N.A. ve avukatlar katıldı.

Psikolog eşliğinde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile dinlenen çiftin 11 yaşındaki oğulları M.A, babasının, tartıştığı annesini silahla tehdit ettiğini söyledi.

Annesine bir şey olmasından korktuğunu anlatan M.A, "Sabah tartıştılar. Babam beni ve kardeşimi dışarıya çıkartmak istedi, kardeşim çıktı ama ben annemle kalmak için durdum. Babam ekmek bıçağını annemin boğazına dayayarak rehin aldı, arada da vurmaya devam etti. 6 saat rehin kaldık. Ben polislerle konuşuyordum kapıdan. Evin arka kapısı vardı ama kilitliydi. Tornavidayla açmaya çalıştım ama olmadı." dedi.

M.A, babasının elindeki bıçağı almaya çalışırken parmağının kesildiğini sözlerine ekledi.

Sanık Ali A. savunmasında eşinin kendisine terlik ve paspasla vurduğunu iddia ederek, "Evde karşıma geçip 'Sıkıyorsa bana vursana' diyerek tahrik etti ama ben yine de vurmadım. Suçum, polisten korkup eşimi rehin almam. Ondan da özür diliyorum. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmamı talep ediyorum." dedi.

Sanığın avukatı da kasıtlı yaralama suçunun oluşmadığını savunarak, "İfadelerde görüldüğü üzere çocuklara yönelik bir hürriyetten yoksun bırakma suçu oluşmamış. Çocuklardan biri baba tarafından çıkarılmış, diğeri de kendi rızasıyla kalmış. Müvekkilim 3 aydır cezaevinde. Aile hayatının daha fazla bozulmaması için tutuksuz yargılanmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine söz alan müşteki avukatı ise müvekkilinin boşanma davası açtığını, uzaklaştırma ve koruma kararı aldırdığı kocasıyla aile hayatı sürdüremeyeceğini vurguladı.

Davaya müdahillikleri kabul edilen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezinin avukatları da sanıktan şikayetçi olduklarını yineledi.

Mahkeme hakimi, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Mersin'de 1 Eylül'de, boğazına bıçak dayadığı eşini ve oğlunu 6 saat rehin aldığı öne sürülen Ali A, tutuklanmıştı.

PARTNER'O kadar çok 'çirkin' dediler ki çareyi estetikte buldum''O kadar çok 'çirkin' dediler ki çareyi estetikte buldum'
Şehit astsubay törenle memleketine gönderildiŞehit astsubay törenle memleketine gönderildi
Erkek şiddeti sonucu öldürülen kadınların isimleri parklarda yaşayacakErkek şiddeti sonucu öldürülen kadınların isimleri parklarda yaşayacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mersin

En Çok Okunan Haberler

Hamamdaki tecavüz sahnesi olay oldu

Hamamdaki tecavüz sahnesi olay oldu

Sosyal medyaya damgasını vuran mevlid ile ilgili konuştu

Sosyal medyaya damgasını vuran mevlid ile ilgili konuştu

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Güleda cinayetinde yeni gelişme! Soruşturma başlatıldı

Güleda cinayetinde yeni gelişme! Soruşturma başlatıldı

Şoke eden muz paylaşım: Seks diyorum...

Şoke eden muz paylaşım: Seks diyorum...

İstanbul'un göbeğinde tecavüz girişimi dehşeti! Böyle bulundu

İstanbul'un göbeğinde tecavüz girişimi dehşeti! Böyle bulundu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zonguldak'ta hareketli anlar! Genç kadını son anda vazgeçirdiler

Zonguldak'ta hareketli anlar! Genç kadını son anda vazgeçirdiler

Şehit Karataş'ın oğlunun verdiği asker selamı yürekleri dağladı!

Yürekleri dağlayan an!

Eski eşi dehşeti yaşatmıştı! Gelen mektupla hayatının şokunu yaşadı

Eski eşi tarafından boğazı kesildi! Gelen mektupla şoke oldu

Kayseri'de boş arazide erkek cesedi bulundu

Boş arazide bulundu! Feci ölüm

Küçükçekmece'de korkunç olay: 1 ölü

Küçükçekmece'de korkunç olay

Kendisini bıçaklayan oğlunun ağlayarak tahliyesini istedi

Kendisini bıçaklayan oğlunun ağlayarak tahliyesini istedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.