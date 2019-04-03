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Mersin'de restoranda silahlı saldırı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 12:58 | Son Güncelleme

Mersin'de restoranda silahlı saldırı: 3 yaralı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde bir restoranda düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre olay, Girne Mahallesi Sait Polat Bulvarı'ndaki restorana gelen bir grup, tabancayla ateş ederek A.K. ve M.K'yi yaraladı.

İ.K'yi de silahın kabzasıyla başına vurarak yaralayan zanlılar daha sonra kaçtı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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Mersin restoran silahlı saldırı

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