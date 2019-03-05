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Mersin’de Roma dönemine ait 115 tarihi sikke ile 2 bıçak ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2019 17:38 | Son Güncelleme

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toroslar ilçesinde yaptıkları operasyonda, Roma dönemine ait 115 adet tarihi değeri olan sikke ile 2 bıçak ele geçirdi.İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekiplerin son bir haftada yaptığı çalışmalarda birçok suçlu yakalandı.

Mersin’de Roma dönemine ait 115 tarihi sikke ile 2 bıçak ele geçirildi

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toroslar ilçesinde yaptıkları operasyonda, Roma dönemine ait 115 adet tarihi değeri olan sikke ile 2 bıçak ele geçirdi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekiplerin son bir haftada yaptığı çalışmalarda birçok suçlu yakalandı. Yapılan çalışmalar kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Toroslar ilçesinde operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda şüpheli 2 kişinin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada, 115 adet tarihi değeri olan sikke ile 2 bıçak ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Terör suçlarına yönelik yapılan çalışmalarda ise FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi 1 kişi gözaltına alındı.

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