Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Türkiye’de bir ilke daha imza atarak Mersin’de ‘Roman Çocuk Festivali’ düzenledi. Kurulan oyun parkurlarında gönüllerince eğlenen çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı. Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu, ‘Roman Çocuklarının Kaliteli Okul Öncesi ve İlkokul Eğitimine Erişimlerinin ve Katılımlarının Artırılması Projesi’ kapsamında, Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan 1. Roman Çocuk Festivali düzenledi. Federasyonun, merkez Akdeniz ilçesi Turgut Reis Mahallesi’ndeki binası önünde gerçekleştirilen ve Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin de katkı verdiği festivalde, Roman çocuklar eğlencenin tadını çıkardı. İki ayrı noktada oyun parkurlarının kurulduğu alanda, çocuklara festival süresince Osmanlı macun şekeri, pamuk şeker ve dondurma ikram edildi. Gönüllerince eğlenme fırsatı bulan çocuklar, masal kahramanlarını simgeleyen göstericilerle oynayarak ve verilen konserde çalan hareketli müziklerle dans ederek festivalin keyfini çıkardılar. Roman çocuklara aileleri de eşlik etti.

“İlk kez 1. Roman Çocuk Festivalini düzenledik”

Festivale ev sahipliği yapan Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Daylam, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’de bir ilke daha imza attıklarını ve 1. Roman Çocuk Festivali düzenlediklerini söyledi. Roman çocuklarının bugüne kadar hiç böyle bir festivali ve beraber olabilecekleri bir ortamları olmadığını vurgulayan Daylam, “Ayrıca, Mersin’de sahilde çocukların eğlenebilecekleri bir ortam da yok. Bu bir ilk oldu. Bu proje kapsamında hem bunları desteklemek hem de Mersin Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla süreci biraz daha geliştirerek bir ilki gerçekleştirdik. İlk kez 1. Roman Çocuk Festivalini düzenledik” dedi.

“Festivali daha sonraki yıllarda da devam ettirmek istiyoruz”

Büyükşehir Belediyesi’nin, festivalin bir kısmına destek verdiğini kaydeden Daylam, “Diğer kısmı da 7 Balkan ülkesinde yürütülmekte olan bir Avrupa Komisyonu projesi var; Batı Balkanlar Roman Gençleri ve Öğrencileri İçin Fırsatlar Projesi. Bu projemizin de ana merkezi Macaristan’da bulunan Roman Eğitim Fonu. Bu eğitim fonunun Roman çocuklarıyla ilgili Türkiye’de üç ilde yaptığı çalışmalar var. Oradaki kaynağımızı revize ederek bu festivale aktardık. Gördüğünüz bütün çalışmalar bu proje kapsamında destekleniyor. Bu 3 yıllık bir proje. Birinci yılını tamamladık. Proje iki yıl daha sürecek. Bu festivali kurumsal hale getirip daha sonraki yıllarda da devam ettirmek istiyoruz” diye konuştu.